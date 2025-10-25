Secretário de Estado afirma que EUA não descansará até que Hamas devolva restos mortais de reféns

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu neste sábado (25) que os restos mortais de todos os reféns do Hamas que morreram em cativeiro em Gaza serão levados de volta a Israel, durante um encontro com familiares de dois soldados cujos corpos ainda permanecem na Faixa.

“Não esqueceremos as vidas dos reféns do Hamas que morreram em cativeiro”, declarou Rubio em mensagem publicada na rede social X.

“Hoje me reuni com as famílias dos cidadãos americanos Itay Chen e Omer Neutra. Não descansaremos até que seus restos mortais — e os de todos os demais — sejam devolvidos”, acrescentou, horas antes de encerrar sua visita de três dias a Israel.

Posteriormente, Rubio falou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para reiterar a “relação estratégica” que os Estados Unidos mantêm com Israel e reafirmar a intenção de implementar o plano do presidente Donald Trump para pôr fim ao conflito em Gaza, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, principal organização que representa parentes dos sequestrados, agradeceu as declarações de Rubio e afirmou em mensagem no X: “Treze reféns precisam voltar para casa. Treze famílias precisam encerrar este capítulo. Por favor, não parem até que o último refém seja libertado”.

Chen, um sargento de 19 anos com dupla nacionalidade israelense e americana, morreu no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Neutra, também israelense e americano, era um soldado voluntário de 21 anos que, como Chen, morreu no mesmo dia do ataque que desencadeou a guerra em Gaza.

Sob o cessar-fogo entre Israel e o Hamas promovido pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 10 de outubro, o movimento islamista palestino entregou os 20 reféns vivos que mantinha sequestrados desde o ataque.

O grupo também devolveu os restos mortais de 15 reféns mortos em cativeiro, enquanto os cadáveres de outros 13 ainda permanecem em Gaza.

O Hamas alega que enfrenta dificuldades logísticas para localizar os corpos restantes entre as ruínas do território.

Em troca dos reféns devolvidos, Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros, em sua maioria palestinos, juntamente com os restos mortais de dezenas de palestinos mortos que se encontravam em território israelense.

