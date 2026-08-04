Secretário do Tesouro dos EUA diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz

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O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Washington poderia chegar a um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz até quarta-feira, acrescentando que isso estabilizaria os preços da energia.

Bessent ecoou as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, que insistiu que a rota marítima poderia ser reaberta em poucas horas, após recuar das ameaças de um ataque militar massivo contra o Irã.

“Estamos em negociações com os iranianos e acredito que há chances de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo para abrir o estreito e avançar rumo a uma posição mais normalizada neste conflito”, disse Bessent nesta terça-feira (4), em entrevista à CNBC.

Questionado se um acordo permitiria ao Irã cobrar pedágio dos navios, Bessent respondeu: “Acredito que haveria liberdade de circulação”.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que haja negociações com Washington e, nesta terça-feira, um projétil não identificado atingiu um navio cargueiro no estreito, um ponto crítico do conflito.

Bessent expressou otimismo quanto ao efeito que um acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz teria sobre os preços da energia, afirmando que centenas de navios aguardam para partir.

“Embora a situação permaneça um pouco delicada nos últimos dias, vimos vários navios partindo inclusive agora”, disse Bessent. “Portanto, espero que os preços da energia se estabilizem novamente, o que, como eu disse, será bom para todos”, concluiu.

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