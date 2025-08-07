Sede de companhia aérea israelense em Paris amanhece com pichações vermelhas

A entrada da sede parisiense da companhia aérea israelense El Al amanheceu coberta de tinta vermelha e inscrições pró-palestinas nesta quinta-feira (7), em plena ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

Lemas como “Palestina viverá, Palestina vencerá” ou “El Al Companhia Aérea Genocida” podiam ser lidos nos muros e na porta de entrada da empresa localizada no centro de Paris, constatou a AFP.

O ministro israelense dos Transportes, Miri Regev, condenou no X um “ato bárbaro” contra a El Al e pediu às autoridades francesas que “tomem medidas enérgicas” contra seus autores.

Regev também vinculou o ato de vandalismo ao anúncio do presidente Emmanuel Macron de que a França reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, “um presente para [o movimento islamista] Hamas”, em sua opinião.

O embaixador de Israel em Paris, Joshua Zarka, visitou pela manhã a sede da El Al e qualificou as pichações de “ato de terrorismo” que busca “levar medo” aos seus compatriotas na França.

Segundo a companhia, citada pelo canal de televisão israelense N12, “o incidente ocorreu enquanto o prédio estava vazio e não havia nenhum perigo para os funcionários da empresa”.

