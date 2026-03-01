Sedes diplomáticas dos EUA registram tentativas de invasão em Iraque e Paquistão

afp_tickers

3 minutos

Pelo menos dez pessoas morreram neste domingo (1º)em um protesto em frente ao consulado dos Estados Unidos na cidade paquistanesa de Karachi, onde alguns jovens pretendiam entrar à força, segundo o escritório do médico legista da cidade.

Também morreram sete pessoas em confrontos com a polícia durante um protesto pró-Irã na cidade de Gilgit, no norte do país, afirmou um responsável dos serviços de resgate, Zaheer Shah, por telefone à AFP.

No mesmo dia, centenas de manifestantes pró-Irã também tentaram invadir a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, constataram jornalistas da AFP.

Em Karachi, a cidade mais populosa do Paquistão, vídeos nas redes sociais mostravam jovens quebrando as janelas do edifício principal do consulado enquanto se via a bandeira americana tremular sobre o complexo, cujo perímetro é cercado por arame farpado.

“Estamos incendiando o consulado americano em Karachi. Se Deus quiser, estamos vingando o assassinato do nosso líder”, disse um manifestante enquanto filmava outros que tentavam iniciar um incêndio.

Milhares de pessoas também se manifestaram nas ruas de Lahore, a segunda maior cidade do país.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse na noite de domingo que o assassinato do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, foi uma “violação do direito internacional”.

Em Bagdá, um jovem vestido de preto e com o rosto coberto, que se apresentou como Ali, disse à AFP que a morte de Khamenei em um ataque dos Estados Unidos e de Israel “nos feriu”.

“Estamos aqui porque queremos a retirada das forças americanas de ocupação no Iraque”, afirmou, em referência às tropas estacionadas no norte do país.

Jornalistas da AFP perto da Zona Verde, em Bagdá, relataram um forte esquema de segurança e o fechamento da entrada da área, mas os manifestantes continuaram tentando invadir.

Os manifestantes, que haviam se reunido desde as primeiras horas de domingo, lançaram pedras contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo.

O Iraque, aliado-chave do Irã, decretou neste domingo três dias de luto pela morte de Khamenei. O país abriga grupos pró-Irã, mas também tropas americanas, que neste domingo foram alvo de mísseis e drones.

Quatro combatentes de uma organização pró-Irã morreram no centro do país em um ataque atribuído aos Estados Unidos e a Israel.

burs/ahg/meb/dbh/an/rpr/am