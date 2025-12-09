Seguindo os passos do Louvre, Versalhes aumenta preço da entrada para visitantes não europeus

O Palácio de Versalhes aumentará o preço do ingresso para visitantes não europeus em 3 euros (19 reais), uma medida semelhante à anunciada pelo Museu do Louvre, informou a instituição à AFP nesta terça-feira (9).

A partir de 14 de janeiro, cidadãos de fora do Espaço Econômico Europeu (EEE, que inclui a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega) terão que pagar 35 euros (222 reais) para visitar a residência de Luís XIV, nos arredores de Paris, um aumento em relação aos atuais 32 euros (203 reais), representando um acréscimo de 9,4%.

Espera-se que essa medida gere uma receita adicional de 9,3 milhões de euros (59 milhões de reais) por ano, segundo as projeções baseadas no fluxo de 2024.

O Palácio de Versalhes recebeu 8,4 milhões de visitantes no ano passado, dos quais 83% eram estrangeiros.

Entre os maiores grupos de visitantes internacionais estão os dos Estados Unidos (15%), China e Itália (ambos com 6%), Brasil (4%) e México (3%), de acordo com o relatório anual do museu.

No final de novembro, o Museu do Louvre também decidiu aumentar o preço do ingresso para residentes de fora do Espaço Econômico Europeu (EEE). A partir de 14 de janeiro, eles terão que pagar 32 euros (203 reais), em vez dos atuais 22 euros (139 reais), o que representa um aumento de 45%.

