Seis mortos após colisão de helicópteros no Rio de Janeiro

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Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo (14) depois que dois helicópteros colidiram no ar no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, informou o corpo de bombeiros.

“Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos”, afirma um comunicado dos bombeiros. O acidente provocou o incêndio de pelo menos 20 veículos.

“Há registro de pelo menos seis vítimas fatais, todas tripulantes das aeronaves envolvidas no acidente”, acrescenta a nota.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, disse que havia estrangeiros a bordo de uma das aeronaves”, sem revelar mais detalhes.

O porta-voz dos bombeiros, major Fábio Contreras, declarou ao canal CNN Brasil que ainda não estava claro como exatamente aconteceu o acidente.

“Tem peças dessas aeronaves que estão a centenas de metros daqui também, então a gente ainda tem informação muito, muito precoce. A gente vai precisar realmente pegar as gravações, os vídeos do que realmente aconteceu”, afirmou.

Contreras disse que as equipes de resgate encontraram um helicóptero em chamas entre os carros elétricos, com cinco vítimas em seu interior. Um segundo helicóptero, localizado a quase 100 metros de distância, transportava apenas o piloto, que também morreu.

Imagens do local mostram uma densa coluna de fumaça se elevando da concessionária, onde vários carros estavam em chamas.

Contreras destacou que o fato de as aeronaves terem caído na área de estacionamento evitou um número maior de mortos.

“O que a gente vê é que, de fato, com as residências em volta, o acidente poderia ter sido muito mais trágico”, disse.

O porta-voz dos bombeiros ressaltou as dificuldades de combater um incêndio que atinge veículos elétricos, que contêm baterias de íons de lítio.

“Esta bateria, quando se incendeia, libera gases muito tóxicos e aumenta a temperatura e a violência do incêndio. Então, para a gente apagar um incêndio no veículo, eu tenho que usar três, quatro vezes a quantidade de água que eu usaria para apagar um incêndio tradicional, em um carro normal”, explicou.

O Brasil registrou 84 acidentes aéreos desde o início de 2026, com um balanço de 25 mortos, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da Força Aérea.

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