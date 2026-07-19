Seis mortos em terremoto de magnitude 5,1 na região andina do Peru

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Um terremoto de magnitude 5,1 registrado no sábado em uma região andina do Peru deixou seis pessoas mortas e 32 feridos, informaram as autoridades neste domingo (19).

“O que temos até agora são 6 mortos e 32 feridos”, disse primeiro-ministro Luis Enrique Arroyo ao canal de televisão TV Peru.

O Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) tinha reportado, pela manhã, 5 mortos e 21 feridos.

O tremor ocorreu às 21h24 locais (23h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 24 quilômetros, com epicentro no distrito de Chongos Bajo, 300 km a leste de Lima, na região de Junín, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

Devido à distância do local, os relatórios preliminares não informavam sobre mortos.

“O terremoto destruiu nosso lar. Aqui há muitas casas de adobe que desabaram”, disse um morador de Chongos Bajo ao canal de televisão N.

O chefe do Indeci, o general Luis Vásquez, explicou que a pouca profundidade do tremor, somada à presença de moradias construídas com adobe e quincha, contribuíram para os graves danos em diversas localidades.

Segundo o Indeci, houve ao todo cerca de 300 afetados e 48 moradias foram destruídas.

– Uma região propensa a terremotos –

O presidente peruano, José María Balcázar, afirmou em entrevista à Rádio Nacional que o governo respondeu imediatamente com “o envio de ajuda humanitária e a coordenação com as autoridades para atender as famílias afetadas e lhes oferecer assistência urgente”.

“Lamentou profundamente as consequências do sismo. Expresso minhas sinceras condolências aos familiares das pessoas que morreram e minha solidariedade com aqueles que foram afetados”, declarou a presidente eleita Keiko Fujimori em suas redes sociais.

O chefe do IGP, Hernando Tavera, declarou à AFP que o sismo foi provocado pela reativação da “falha tectônica Altos del Mantaro”, localizada perto da cidade de Chupaca, em Junín.

“Qualquer evento sísmico que ocorra próximo a essa falha vai produzir altos níveis de tremor do solo”, explicou Tavera.

Após o evento principal, o IGP registrou 12 réplicas, a maioria de baixa magnitude.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e da costa leste asiática. Nessas regiões se registra a maior atividade sísmica do mundo.

Por ano, somente no Peru ocorrem pelo menos 400 terremotos de magnitude 4,0, dos quais cerca de cem são perceptíveis pela população.

O último terremoto de grande magnitude e consequências trágicas ocorreu na cidade de Pisco, na região de Ica (sul), em 15 de agosto de 2007, quando um siso de 7,9 graus, com epicentro na costa central, deixou 595 mortos. Nesta ocasião houve um pequeno tsunami.

cm/dg/rm/ic