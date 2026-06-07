Seleção do Irã chega ao México para disputar a Copa do Mundo

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A seleção do Irã chegou ao México, neste domingo (7), para estabelecer seu campo base em Tijuana para disputar uma Copa do Mundo de futebol complicada pela guerra com os Estados Unidos, que negaram vistos para alguns membros da equipe técnica para os jogos previstos em seu território.

O avião trazendo o “Team Melli” pousou no aeroporto de Tijuana por volta das 05h locais, constatou um fotógrafo da AFP.

Após meses de incertezas sobre sua participação no Mundial, a seleção iraniana será o foco político desta edição do torneio, realizada na América do Norte, pois nunca antes um país participante da competição esteve em guerra com um país anfitrião.

O avão com os jogadores e o corpo técnico aterrissou em um aeroporto fortemente vigiado, patrulhado por soldados da Guarda Nacional mexicana. Os iranianos eram aguardados por um pequeno grupo de torcedores que agitavam bandeiras do Irã.

A equipe, que deve disputar duas partidas em Los Angeles e uma em Seattle durante a fase de grupos, competirá em condições extremamente inusuais.

O governo americano concedeu vistos aos jogadores, mas não a todos os membros da equipe técnica.

Cerca de quinze membros da delegação receberam uma negativa, entre eles o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, que serviu na Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, considerado uma organização terrorista por Washington.

Aparentemente, a seleção iraniana não poderá pernoitar nos Estados Unidos antes de seus jogos. Segundo o embaixador iraniano no México, terá que entrar e sair do território americano no mesmo dia de cada partida.

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