As eliminatórias na Europa para a Copa do Mundo são as mais difíceis. A Suíça, por exemplo. Nos oito grupos europeus só os primeiros de cada grupo têm classificação garantida. A Suíça, por exemplo, está no grupo 1, junto com Rússia, Iugoslávia, Eslovênia, Luxemburgo e Ilhas Faroe. É justamente contra o adversário mais fraco do grupo que a Suíça joga amanhã, em Zurique. Pelo mesmo grupo, amanhã também jogam Luxemburgo e Eslovênia. A outra partida prevista, Iugoslávia-Rússia, foi adiada devido a situação política na Iugoslávia. Na primeira rodada do grupo 1, a Suíça perdeu em casa para a Rússia (1 a 0) apesar de ter jogado melhor. As Ilhas Faroé empataram em casa com a Eslovênia (2 a 2), e Iugoslávia ganhou de 2 a 0 em Luxemburgo. A Suíça precisa, portanto, não somente ganhar das Ilhas Faroe mas ainda de goleada, se possível, porque o saldo de gols poderá decidir a classificação. O técnico suíço, o argentino Enzo Trossero, vai colocar em campo uma equipe bastante ofensiva. Conta principalmente com o atacante Chapuisat, em grande forma atualmente, para furar o bloqueio da defesa adversária. Além de artilheiro (18 gols) Chapuisat tem a experiência a seu favor, com 78 partidas pela seleção suíça. swissinfo com agências.

Seleção suíça tem dois jogos importantes 06. Outubro 2000 - 14:22 A Suíça tem pela frente duas partidas fundamentais pelas eliminatórias da Copa de 2002. Amanhã joga contra as ilhas Faroe, em Zurique, e quarta-feira na Eslovênia. No primeiro jogo pelo Grupo 1, a Suíça perdeu em casa de 1 a 0 para a Rússia. As eliminatórias na Europa para a Copa do Mundo são as mais difíceis. A Suíça, por exemplo. Nos oito grupos europeus só os primeiros de cada grupo têm classificação garantida. A Suíça, por exemplo, está no grupo 1, junto com Rússia, Iugoslávia, Eslovênia, Luxemburgo e Ilhas Faroe. É justamente contra o adversário mais fraco do grupo que a Suíça joga amanhã, em Zurique. Pelo mesmo grupo, amanhã também jogam Luxemburgo e Eslovênia. A outra partida prevista, Iugoslávia-Rússia, foi adiada devido a situação política na Iugoslávia. Na primeira rodada do grupo 1, a Suíça perdeu em casa para a Rússia (1 a 0) apesar de ter jogado melhor. As Ilhas Faroé empataram em casa com a Eslovênia (2 a 2), e Iugoslávia ganhou de 2 a 0 em Luxemburgo. A Suíça precisa, portanto, não somente ganhar das Ilhas Faroe mas ainda de goleada, se possível, porque o saldo de gols poderá decidir a classificação. O técnico suíço, o argentino Enzo Trossero, vai colocar em campo uma equipe bastante ofensiva. Conta principalmente com o atacante Chapuisat, em grande forma atualmente, para furar o bloqueio da defesa adversária. Além de artilheiro (18 gols) Chapuisat tem a experiência a seu favor, com 78 partidas pela seleção suíça. swissinfo com agências.