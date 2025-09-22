Semana da Moda de Milão recorda Armani e recebe novas estrelas

A Semana da Moda de Milão começa na terça-feira (23) dominada pelas últimas coleções do falecido estilista Giorgio Armani e de novos rostos nas marcas Gucci e Versace.

Prada, Dolce e Gabanna, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo e Bottega Veneta estão entre as marcas que apresentarão suas coleções femininas para a temporada de primavera/verão de 2026.

Mas a grande estrela do evento será, sem dúvidas, Giorgio Armani, o estilista italiano morto no início do mês aos 91 anos, e que contribuiu para tornar Milão a “capital da moda”.

“Celebramos a Semana da Moda de Milão in memorian de um de seus fundadores: Giorgio Armani”, declarou recentemente o diretor da Câmara de Comércio da Moda Italiana, Carlo Capasa, que elogiou as qualidades “criativas, empresariais e humanas” do estilista.

No entanto, mesmo antes de sua morte, Milão já se preparava para prestar homenagens ao italiano, cuja marca adorada pelas estrelas de Hollywood completa meio século.

A Pinacoteca de Brera, onde suas últimas coleções desfilarão, receberá a partir de terça-feira uma exposição nas quais poderão ser admiradas 150 criações famosas do estilista, um projeto em que Armani trabalhou “até o último minuto”, segundo o grupo.

Esta semana também será marcada pelas estreias muito aguardadas de vários estilistas, entre eles Demna na Gucci. Após uma década na Balenciaga, o estilista georgiano tem a missão de reacender as vendas da marca italiana de propriedade da Kering.

A Gucci não está no calendário oficial de desfiles de Milão, mas há um evento privado programado para a noite de terça-feira.

“Se entendi bem, é uma apresentação, um filme que refletirá a visão de Demna, sua interpretação da Gucci”, declarou no início deste mês à imprensa o novo diretor-executivo da Kering, Luca de Meo.

“Será algo um pouco diferente. Ainda não me deixaram ver”, disse.

Dario Vitale fará sua estreia na Versace, após ter substituído em 1º de abril Donatella Versace, que foi diretora criativa da marca durante quase 30 anos.

Também não está previsto nenhum desfile para a marca, que poucas semanas depois da chegada de Vitale foi adquirida pela Prada.

Em vez disso, na noite de quinta-feira haverá um “evento íntimo onde será revelada a primeira coleção de Dario Vitale para a marca”.

Uma apresentação única, que encarna os fundamentos da Versace e reflete a nova linguagem da Vitale, segundo o programa.

