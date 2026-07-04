Sena é reaberto aos banhistas durante o verão em Paris

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Parisienses e turistas se refrescaram nas águas do Sena, neste sábado (4), graças à reabertura de três áreas gratuitas e vigiadas, habilitadas para os Jogos Olímpicos de 2024, um alívio muito bem-vindo após a recente onda de calor recorde que castigou a França.

Aos pés da Torre Eiffel, banhistas nadavam ou conversavam no primeiro dia de abertura destes espaços, apoiados em boias amarelas, obrigatórias por causa da correnteza, sob a vigilância de salva-vidas com camisetas fluorescentes, posicionados no cais de madeira.

“É melhor que a piscina, não é exatamente a praia, mas dá a sensação de já estar um pouco de férias”, disse, sorridente, Lauriane Fiorentino, funcionário de uma empresa de construção.

Nos cais, onde outros tomam sol enquanto o metrô de superfície cruza a ponte de Bir Hakeim, os turistas não escondem o entusiasmo. “Vejam a água, a torre Eiffel ao fundo… Sinceramente, pode haver algo mais bonito que isto?”, maravilhou-se Benjamin Doncan, um americano que visita a capital francesa com a família.

No fim de junho, Paris sofreu uma onda de calor que afetou boa parte da Europa, com temperaturas que passaram dos 40ºC em algumas regiões da França. Os meteorologistas também alertam que novas ondas de calor poderiam ocorrer nas próximas semanas.

Visto que aparelhos de ar-condicionado não são muito comuns nos lares parisienses, o banho se tornou uma das formas mais acessíveis de aliviar as altas temperaturas.

A proibição de banho no Sena, vigente por mais de um século, foi suspensa por ocasião dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Desde então, três zonas de banho supervisionadas por salva-vidas permanecem abertas durante os meses de verão.

Estes espaços, gratuitos e que no ano passado atraíram cerca de 100.000 visitantes, permanecerão abertos até o final de agosto.

A qualidade da água, muito dependente do clima, é analisada várias vezes por dia e é informada aos banhistas por um sistema de bandeiras verde, laranja e vermelha.

“Sentia um pouco de medo, mas são feitos testes todas as manhãs”, admitiu Pierre Aboukrat, funcionário da Prefeitura do 15º distrito.

“Tenho cuidado, não engulo a água (…) É seguro, então tudo bem”, acrescentou.

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