Senado aprova nome designado por Trump para comandar agenda de perfuração

O Senado dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira (31) a designação no nome escolhido por Donald Trump para comandar o Departamento do Interior, um cargo que supervisiona as vastas terras e águas públicas do país, vitais para a agenda do presidente de ampliar as perfurações de petróleo.

Doug Burgum, ex-governador da Dakota do Norte e candidato nas primárias republicanas em 2024, foi confirmado em uma votação na qual a maioria dos democratas se uniu aos colegas republicanos.

Trump também designou Burgum para liderar o novo Conselho Nacional de Energia, um cargo que não exige a confirmação do Senado.

Ao contrário de Trump, que chama a mudança climática causada pelo ser humano de farsa, Burgum aceita que é uma realidade científica e liderou planos ambiciosos para tornar Dakota do Norte um estado com neutralidade carbono durante seu período como governador.

Mas ele também tem laços estreitos com a indústria dos combustíveis fósseis. Burgum arrendou suas terras agrícolas para a produção de petróleo e gás, segundo suas declarações financeiras

A confirmação acontece em um momento de ações radicais de Trump para tentar remodelar a política ambiental dos Estados Unidos.

