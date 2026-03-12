Senado dos EUA aprova projeto de habitação para enfrentar aumento do custo de vida

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira (12), um projeto de lei bipartidário sobre habitação, para promover a construção de moradias acessíveis.

O projeto foi aprovado por 89 votos a 10, e ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, onde seu futuro é incerto.

Com a aproximação das eleições de meio de mandato, em novembro, democratas e republicanos buscam mostrar que enfrentam a crise do acesso à moradia no país.

Elizabeth Warren, principal democrata da Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, destacou que o projeto enfrentará “a raiz da crise, com a construção de mais casas em todas as comunidades do país”.

Como incentivo, estão incluídos programas para converter prédios abandonados em conjuntos habitacionais, e subsídios para reformar imóveis já existentes.

Na Câmara dos Representantes, republicanos conservadores manifestaram suas objeções aos termos da lei e alertaram que o projeto precisaria de mudanças significativas.

A casa aprovou um projeto próprio sobre habitação neste ano, também com apoio bipartidário. Mas os líderes republicanos disseram que a proposta do Senado se distancia dessa versão em aspectos-chave.

