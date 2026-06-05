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Senado dos EUA aprova US$ 70 bilhões para a ofensiva migratória de Trump

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O Senado dos Estados Unidos aprovou 70 bilhões de dólares (352 bilhões de reais) em financiamento para a campanha de Donald Trump de fiscalização da imigração, após um dia de votação sobre várias emendas que evidenciaram as divisões entre os republicanos em relação a outras propostas políticas do presidente.

O projeto de lei financiaria o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira pelo restante do mandato de Trump, dando ao líder republicano uma vitória significativa em uma de suas principais bandeiras após meses de disputas legislativas. 

A medida agora segue para a Câmara dos Representantes, onde os líderes republicanos planejam analisá-la no início da próxima semana e enviá-la para a sanção de Trump. 

A votação ocorre após uma paralisação parcial recorde do Departamento de Segurança Interna (DHS) no início deste ano, quando os democratas se recusaram a apoiar novos fundos para a fiscalização da imigração sem restrições, que incluíam táticas como batidas policiais e o uso de máscaras por agentes. 

Os republicanos rejeitaram essas exigências, optando, em vez disso, por financiar o ICE e a Patrulha da Fronteira por meio do processo acelerado de “reconciliação orçamentária”, que lhes permite contornar a oposição democrata, desde que mantenham seus próprios membros unidos. 

A votação no Senado ocorreu após uma sessão de maratona na quinta-feira, que envolveu votações sobre várias emendas.

ft/cr/dbh/aa

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