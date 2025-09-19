The Swiss voice in the world since 1935

Senado dos EUA rejeita proposta para evitar paralisação do governo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Senado americano rejeitou nesta sexta-feira (19) um projeto de lei de finanças provisória para impedir a paralisação do governo federal, depois que a maioria republicana tinha aprovado o texto por estreita margem na Câmara dos Representantes.

As duas Câmaras entram em recesso na próxima semana e voltam a trabalhar em 29 de setembro.

O ano fiscal nos Estados Unidos termina em 30 de setembro, o que aumenta os riscos de um ‘shutdown’.

A paralisação administrativa do governo implica em primeiro lugar a suspensão das atividades não essenciais, com licenças sem vencimentos que poderiam se estender para centenas de milhares de funcionários públicos.

O projeto de lei foi aprovado com 217 votos a favor e 212 contrários pelos representantes, enquanto no Senado (100 cadeiras) os republicanos, que contam com pequena maioria, precisavam de sete votos democratas devido às condições especiais do projeto. Apenas conseguiram um.

Os democratas no Senado haviam declarado que bloqueariam a medida até que os republicanos aceitem negociar com eles.

Os representantes republicanos apresentaram o projeto de lei no início desta semana para financiar os diversos órgão federais até 21 de novembro, bem como mais verbas para aumentar a segurança de funcionários governamentais.

“O projeto de lei de gastos exclusivo dos republicanos na Câmara não atende às necessidades do povo americano e não faz nada para deter a crise de atenção médica que se avizinha”, protestaram o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, e o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, em uma declaração conjunta publicada na terça-feira.

Na última vez que o Congresso enfrentou a ameaça de um ‘shutdown’, em março deste ano, os republicanos se negaram a negociar com os democratas sobre cortes orçamentários generalizados e a demissão de milhares de funcionários públicos federais, mas os democratas acabaram aceitando não votar contra o orçamento.

bys-arp/jz/nn/mvv/aa/rpr/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR