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Senador americano Lindsey Graham, aliado de Trump, morre aos 71 anos

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Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O senador americano Lindsey Graham, aliado do presidente Donald Trump, morreu no sábado (11) aos 71 anos segundo um comunicado publicado em sua conta oficial na rede social X.

“Na noite de sábado, 11 de julho, o senador dos Estados Unidos Lindsey Graham faleceu em decorrência de uma doença breve e repentina”, informou o gabinete do senador republicano pela Carolina do Sul.

“A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil”, acrescenta o comunicado.

Graham foi eleito membro da Câmara dos Representantes em 1994 e senador em 2002. Ele foi reeleito para o Senado em 2008, 2014 e 2020, e chegou a presidir o Comitê de Orçamento da Câmara Alta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou homenagem ao senador em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

“O senador Lindsey Graham, uma das melhores pessoas e um dos melhores senadores que eu já conheci, morreu! Ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano. Lindsey fará muita falta!!!”, escreveu Trump.

Graham também foi um grande defensor de Israel e partidário da guerra contra o Irã.

“Lindsey entendia que a segurança de Israel e dos Estados Unidos é inseparável (…) Israel perdeu um de seus maiores amigos”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado divulgado por seu gabinete.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou: “Nunca esqueceremos como ele esteve ao lado do povo de Israel em nossos momentos mais difíceis”.

 

bur-ane/pbt/pc/mmy/fp

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