Senador republicano que apoiou impeachment de Trump sofre derrota nas primárias

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O senador Bill Cassidy, um dos poucos republicanos que apoiou, há cinco anos, o impeachment de Donald Trump após o ataque ao Capitólio, foi derrotado nas primárias republicanas de sábado na Louisiana, segundo projeções da CNN e da NBC News.

Cassidy buscava um terceiro mandato no Senado. Sua queda representa um revés para a ala moderada do Partido Republicano e confirma o controle de Trump sobre a legenda, apesar das divisões internas provocadas pela guerra contra o Irã e das preocupações econômicas que enfraquecem sua presidência.

Com 99% dos votos apurados nas primárias de sábado, Cassidy ficou fora do segundo turno previsto para 27 de junho por ter sido apenas o terceiro mais votado, atrás da representante da ala conservadora do partido, Julia Letlow, apoiada por Trump, e de John Fleming, secretário do Tesouro da Louisiana.

“Parabéns à congressista Julia Letlow por uma campanha fantástica, derrotando um senador incumbente com números recordes”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

“A deslealdade dele ao homem que o elegeu agora faz parte da lenda, e é bom ver que sua carreira política ACABOU”, acrescentou o presidente em referência a Cassidy.

Ao reconhecer a derrota, Cassidy não mencionou Trump pelo nome, mas disse que os políticos americanos, quando perdem uma eleição, não reclamam e “não alegam que a eleição foi roubada”.

“Nosso país não diz respeito a um indivíduo apenas, e sim ao bem-estar de todos os americanos”, afirmou. “E se alguém não entende isso e tenta controlar os outros usando as alavancas do poder, essa pessoa está a serviço de si mesma, não a serviço de nós”.

Trump voltou a atenção neste domingo para outro grande inimigo republicano no Congresso, Thomas Massie, de Kentucky, que busca um oitavo mandato na Câmara dos Representantes, mas enfrentará uma primária durante a semana contra um rival apoiado por Trump.

O presidente atacou Massie — que recentemente copatrocinou uma resolução para interromper a participação dos Estados Unidos na guerra com o Irã —, e o chamou de “força negativa”.

“Kentucky, tirem este sujeito na terça-feira”, postou Trump. “Não podemos aguentar esse baderneiro por mais dois anos”.

Massie disse neste domingo ao canal ABC News, após as indiretas de Trump, que bilionários estavam injetando dinheiro na disputa “tentando comprar uma cadeira” para Trump.

“Eles estão desesperados”, disse Massie. “É por isso que o presidente está perdendo o sono e tuitando sobre isso”.

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