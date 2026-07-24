Sensação na internet, macaco Punch comemora seu primeiro aniversário

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Punch, um filhote de macaco-japonês que se tornou uma sensação mundial na internet por não largar seu bicho de pelúcia, comemorará seu primeiro aniversário no domingo (26), enquanto o zoológico onde vive recebe uma enxurrada de cartas de fãs de todo o mundo.

Abandonado pela mãe e rejeitado por alguns membros do grupo, o jovem macaco ganhou fama repentina após ser visto agarrado a um orangotango de pelúcia da IKEA em busca de conforto no Zoológico da Cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.

Em fevereiro, o zoológico começou a publicar vídeos nas redes sociais mostrando as tentativas desajeitadas de Punch de se integrar ao seu bando, o que gerou uma legião de fãs dedicada a ele sob a hashtag #HangInTherePunch (“Segure firme, Punch”, em tradução livre).

“Ele está crescendo bem, com boa saúde e agora brinca com os outros”, disse Takashi Yasunaga, funcionário do zoológico, à AFP nesta sexta-feira (24).

“Ele recorre cada vez menos ao boneco. Se comunica com outros animais e brinca com outros filhotes”, afirmou. “Ele está consolidando sua posição como membro do grupo.”

O zoológico, que antes recebia no máximo algumas centenas de visitantes por dia, tornou-se um ponto de atração para milhares de fãs locais e internacionais. Também tem sido inundado com telefonemas e e-mails, alguns com elogios aos esforços da instituição, mas muitos outros com críticas à forma como Punch está sendo tratado.

Antes de domingo, cerca de 2.500 cartões de aniversário vindos de todo o mundo foram expostos no local.

A fama de Punch muitas vezes também atraiu atenção indesejada: em maio, youtubers americanos invadiram o recinto dos macacos e, no mês passado, uma pessoa não identificada apontou um laser para os animais.

Enquanto isso, o zoológico aproveitou a fama de Punch para solicitar doações, arrecadando 58 milhões de ienes (350.000 dólares ou 1,7 milhão de reais) até meados de julho, valor utilizado para financiar um novo sistema de ar-condicionado.

“Graças à popularidade de Punch, todo o grupo [de macacos] e o zoológico como um todo se beneficiaram de melhores condições”, disse Yasunaga.

Agora, Punch passa o dia descansando à sombra, tornando-se mais ativo nas horas mais frescas do início da noite.

Para Yukie Mibayashi, uma fã de Punch de 66 anos, “pessoas de todo o mundo estão apoiando o Punch, então quero dizer a ele: ‘Todos estão de olho em você. Continue firme!'”.

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