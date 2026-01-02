Separatistas do Iêmen denunciam ataques mortais de coalizão saudita

Os separatistas do Iêmen, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, denunciaram, nesta sexta-feira (2), ataques mortais contra suas posições por parte da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita neste país, palco de uma guerra complexa.

O avanço recente destes separatistas no sul do país representa uma guinada no conflito que opõe o governo reconhecido pela comunidade internacional e os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.

Em 2024, eles tomaram a capital, Sanaa, e vastas áreas do norte do país, de onde lançam ataques contra Israel e navios que transitam pelo mar Vermelho.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, vizinhos e aliados tradicionais, embora cada vez mais distantes, se opõem aos huthis, mas apoiam diferentes facções dentro do governo iemenita.

A ruptura ficou evidente esta semana, quando Riade bombardeou uma carga de armas supostamente procedente dos Emirados Árabes em um porto iemenita controlado pelos separatistas.

Acusados por seus vizinhos de fomentar o conflito, os emiradenses anunciaram a retirada de suas tropas do Iêmen, mas as hostilidades continuam.

Um líder local dos separatistas do Conselho de Transição do Sul (CTS), Mohamed Abdulmalik, disse à AFP, nesta sexta-feira, que bombardeios sauditas contra suas posições deixaram sete mortos e cerca de 20 feridos na província de Hadramaut.

Pouco antes, as forças pró-sauditas nesta província tinham anunciado o lançamento de uma operação para retomar “de forma pacífica” as posições que tinham passado para o controle dos separatistas.

Fontes sauditas confirmaram que os ataques foram lançados por sua coalizão, formada em 2015 para combater os rebeldes huthis no norte do país.

“Não acabarão até que o Conselho de Transição do Sul se retire”, disse uma fonte próxima ao exército saudita.

Riade tem instado reiteradamente o CTS a se retirar das áreas tomadas durante a ofensiva lançada no começo de dezembro.

Os separatistas se opõem a ceder terreno, embora tenham se declarado dispostos, na quinta-feira, a trabalhar com as forças alinhadas a Riade.

Estas tensões ameaçam fragilizar ainda mais o país mais pobre da península arábica, assolado por uma das piores crises humanitárias do mundo e por centenas de milhares de mortes desde o início da guerra, em 2014.

