Serviço de trem para Machu Picchu é suspenso por protesto de moradores

afp_tickers

2 minutos

O serviço ferroviário para a cidadela inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, teve que ser suspenso nesta segunda-feira (15) devido a um protesto de moradores, anunciou a empresa operadora.

Patrimônio da Humanidade desde 1983, Machu Picchu recebe, em média, 4.500 visitantes diariamente, entre eles um alto número de estrangeiros, segundo o ministério de Comércio Exterior e Turismo.

Até o momento, as autoridades não deram uma cifra sobre os turistas retidos ou um plano de evacuação.

O bloqueio da ferrovia faz parte do protesto de moradores que exigem que uma nova empresa se encarregue do transporte por ônibus da estação de trem até o sítio arqueológico, depois do fim de uma concessão de 30 anos.

“Diante dessa situação, foi comunicada a suspensão das operações ferroviárias de maneira temporária”, informou a empresa PeruRail em um comunicado.

Apesar de a concessão ter expirado, a empresa Consettur Machupicchu informou à AFP que seus ônibus continuarão a operar normalmente.

O principal acesso a Machu Picchu é por trem a partir de Cusco, antiga capital do império inca, a 110 km de distância.

Os moradores colocaram pedras e troncos em vários trechos da via férrea, informou uma fonte da polícia à AFP.

O protesto é organizado pela Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que no domingo anunciou em um comunicado uma greve por tempo indeterminado até que a nova empresa de transporte terrestre comece a operar.

“Há um impacto total nos turistas com os protestos, estão prejudicando o prestígio do país e o nome do Peru”, disse à AFP Carlos Milla, ex-presidente da Câmara de Turismo de Cusco.

cm/vel/db/lm/am/mvv