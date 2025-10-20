Serviços de nuvem da Amazon afetados por interrupção global

afp_tickers

2 minutos

A plataforma de serviços de computação em nuvem AWS, do grupo americano Amazon, enfrenta interrupções há várias horas, informa o site de manutenção na manhã de segunda-feira (20), o que provocou vários problemas de conexão em páginas e aplicativos como Amazon, Snapchat ou Fortnite.

“Podemos confirmar índices significativos de erro nos pedidos enviados” a um banco de dados usado por vários aplicativos web e jogos online, informou a AWS (Amazon Web Services).

Às 9h27 GMT (6h27 de Brasília), a empresa indicou que constatava “sinais significativos de recuperação”, depois de “aplicar as primeiras medidas de atenuação”.

As primeiras perturbações foram detectadas às 7h11 GMT (4h11 de Brasília).

Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.

Segundo o Downdetector, que registra falhas nas comunicações das plataformas online, dezenas de sites, aplicativos, redes sociais e jogos online registraram problemas na manhã de segunda-feira.

O programa de inteligência artificial Perplexity “não está disponível no momento”, indicou na rede social X Aravind Srinivas, CEO da startup. “O problema se deve a uma falha da AWS. Estamos trabalhando para resolver”, acrescentou.

O Airbnb, a rede social Instagram, a plataforma de venda de jogos eletrônicos Steam e os jogos online Roblox e Brawl Stars foram afetados.

kf/vg/es/dbh/fp