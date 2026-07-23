Sete mortos em ataques entre Ucrânia e Rússia

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Três pessoas morreram no leste da Ucrânia e quatro na Rússia e na Crimeia anexada em uma nova troca de ataques nesta quinta-feira (23), informaram as autoridades das regiões afetadas.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, aumenta a intensidade dos bombardeios em ambos os lados da fronteira, deixando um número cada vez maior de vítimas civis.

Os esforços de mediação dos Estados Unidos entre Kiev e Moscou ficaram suspensos desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, com a atenção de Washington tomada pelo Irã.

Nesta quinta-feira, três pessoas morreram e 19 ficaram feridas, entre elas uma menina de dois anos, na região ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-leste), informou no Telegram o chefe da administração regional, Oleksandr Ganja.

Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque ucraniano com drones contra um veículo, segundo um comunicado das autoridades regionais publicado nas redes sociais.

Nos arredores de Voronej, a 500 km ao sul de Moscou, uma “criança de três anos foi assassinada” no incêndio que se declarou em sua casa após a queda de um drone, escreveu também na plataforma de mensagens o governador regional, Aleksandr Gusev.

Os pais do menor “sofreram diversos ferimentos”, detalhou ele, acrescentando que um jovem também ficou ferido em um ataque de drones na mesma área.

Na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, incluindo duas crianças, em um bombardeio ucraniano, informou o governador local nomeado por Moscou, Sergei Aksionov.

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