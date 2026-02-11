Setor aéreo da UE pede ‘revisão imediata’ do novo sistema de controle de fronteiras

Aeroportos e companhias aéreas europeias voltaram a alertar, nesta quarta-feira (11), para os riscos de “sérias perturbações” no tráfego aéreo neste verão europeu devido à implementação do novo sistema de entrada/saída no Espaço Schengen, e apelaram a uma “revisão imediata”.

“Na ausência de medidas imediatas para proporcionar flexibilidade suficiente, preveem-se graves perturbações durante os meses de maior movimento do verão, com filas que poderão atingir quatro horas ou mais”, afirmaram, em comunicado de imprensa conjunto, a filial europeia do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI Europe), a associação Airlines for Europe (A4E) e a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

As três organizações afirmam ter enviado uma carta a Magnus Brunner, comissário europeu para os Assuntos Internos e Migração, para salientar os “tempos de espera excessivos, que já podem atingir até duas horas” no estado atual do novo sistema de entrada/saída (EES).

Concebido para substituir gradualmente os carimbos manuais, o EES permite o registro de dados de contato e biométricos dos viajantes afetados, assim como as suas datas de entrada e saída, com o objetivo de monitorar estadias que excedam o tempo permitido e as recusas de entrada.

Em sua carta ao comissário europeu, as três organizações explicam que apontaram “uma carência crônica de pessoal” nos serviços de controle de fronteiras, assim como “problemas tecnológicos não resolvidos” relacionados à automação.

Portanto, instam a Comissão a “confirmar que os Estados-membros do Schengen manterão a opção de suspender parcial ou totalmente o EES até o final de outubro de 2026”.

A implementação progressiva do EES está em curso desde 12 de outubro nas fronteiras terrestres e marítimas da UE, assim como nos aeroportos.

De acordo com o cronograma atual, 35% dos visitantes de países terceiros já estão registrados, e prevê-se que esta taxa atinja os 100% até 10 de abril, pouco antes do pico da temporada turística.

