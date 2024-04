Setor de serviços do Brasil ganha força em março e atinge pico de 20 meses, mostra PMI

3 minutos

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) – O setor de serviços brasileiro ganhou força em março com impulso das vendas e cresceu no ritmo mais forte em 20 meses, o que abriu espaço para as empresas ampliarem os quadros de funcionários à taxa mais intensa em quase um ano e meio, apontou nesta quarta-feira Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI do setor compilado pela S&P Global subiu para 54,8 em março de 54,6 em fevereiro, o que ajudou o setor a registrar o melhor desempenho trimestral desde os três meses até junho de 2022. A marca de 50 separa crescimento de contração.

“O crescimento mais forte da atividade de serviços significa que a economia do Brasil terminou o primeiro trimestre em tom positivo”, destacou em nota a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

As condições favoráveis da demanda e a entrada de novos negócios foram citadas como os principais determinantes para o crescimento da produção. As empresas registraram o segundo maior aumento das vendas desde outubro de 2022, atrás apenas de fevereiro.

A melhora das vendas somada a projeções otimistas alimentou a criação de empregos entre os fornecedores de serviços no Brasil no ritmo mais forte desde outubro de 2022.

Custos mais altos de mão de obra e de materiais elevaram a inflação de insumos em março, junto com contas mais caras de eletricidade e água. A taxa de inflação foi a mais elevada em cinco meses, com mais de 23% dos participantes da pesquisa informando aumento nos gastos gerais, e menos de 1% indicando queda.

Ainda assim, a inflação de preços cobrados se atenuou ante o pico de nove meses de fevereiro –enquanto alguns repassaram os aumentos de custos a clientes, outros evitaram esse movimento na tentativa de manter os clientes.

“A recente aceleração da demanda aconteceu ao custo de pressões inflacionárias mais altas no setor, … e é provável que os consumidores vejam aumentos mais pronunciados dos preços cobrados pelo fornecimento de serviços nos próximos meses”, disse De Lima.

Os fornecedores de serviços mantiveram-se otimistas sobre as perspectivas de crescimento, com 52% prevendo aumento na produção ao longo dos próximos 12 meses, enquanto menos de 3% previam redução.

As empresas indicaram que o aumento do emprego, os incentivos governamentais e as tendências positivas de demanda devem sustentar o crescimento da produção.

A expansão do setor de serviços somada à leve perda de força da indústria levou o PMI Composto do Brasil a repetir em março a taxa de 55,1 de fevereiro.