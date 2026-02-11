Shakira fará megashow gratuito na praia de Copacabana em 2 de maio

Seguindo os passos de Madonna e Lady Gaga, a estrela colombiana Shakira fará um megashow gratuito em maio na praia de Copacabana, confirmou a Prefeitura do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11).

“Os quadris não mentem e a Prefeitura do Rio confirma: Shakira em Copacabana, dia 02/05”, publicou em sua conta no X, em uma referência ao hit “Hips don’t lie” da cantora.

A colombiana será a atração do evento “Todo mundo no Rio”, que recebeu Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.

O anúncio encerra semanas de suspense e rumores sobre qual artista protagonizaria esta edição.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, despertou curiosidade ao publicar vídeos criados com inteligência artificial (IA) que o mostravam ao lado de Shakira, mas também de Britney Spears, Bono Vox, Beyoncé, Justin Bieber e Rihanna.

Eventos deste tipo na praia de Copacabana costumam atrair milhões de espectadores diante de um palco ao ar livre por onde já passaram artistas como Rolling Stones, Stevie Wonder e Rod Stewart.

Segundo a Riotur, agência encarregada da promoção da cidade, 2,1 milhões de pessoas assistiram ao show de Lady Gaga e 1,6 milhão ao de Madonna.

Shakira, de 49 anos, já se apresentou várias vezes no Brasil, a última delas em 2025 durante sua turnê mundial “Las mujeres ya no lloran”.

