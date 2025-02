Shakira fará show em Lima após deixar hospital, segundo imprensa peruana

A estrela pop colombiana Shakira vai se apresentar, nesta segunda-feira (17), em Lima, após ter sido obrigada a cancelar um primeiro show na véspera devido a um “quadro abdominal” que a levou a ser hospitalizada de urgência, segundo a imprensa peruana.

Em seus Stories no Instagram, Shakira não mencionou seu estado de saúde, mas escreveu que as portas do Estádio Nacional, o local previsto para sua apresentação, abrirão as portas às 16h locais (18h de Brasília).

“SHAKIRA 20H15” (22h15), diz a mensagem, após a qual a imprensa em peso deu por certo o show da cantora nesta segunda-feira.

Um dos principais nomes da música latina, Shakira, de 48 anos, precisou cancelar o show que tinha previsto para domingo em Lima após dar entrada em uma clínica privada no distrito turístico de Miraflores.

Pelas redes sociais, a estrela havia informado na véspera que precisou ir “à emergência com um quadro abdominal”. “Estou hospitalizada”, acrescentou.

Nesta segunda, diversos veículos de imprensa peruanos reportaram que a colombiana teve alta ainda na noite de domingo, embora a clínica privada onde deu entrada tenha se recusado a confirmar sua saída.

O hotel onde ela está hospedada tampouco deu informações sobre a artista.

Mais cedo, a Masterlive, empresa encarregada de seus shows em Lima, informou que estava “em coordenação” com a equipe de Shakira para confirmar a realização de sua segunda apresentação.

Shakira chegou a Lima no sábado, vinda do Brasil, onde iniciou, no Rio de Janeiro, sua primeira turnê em sete anos, com uma apresentação eletrizante.

O Peru é a segunda escala da turnê mundial de “Las mujeres ya no lloran”, a primeira em sete anos da popular cantora colombiana.

No Rio, a artista apresentou um show no estádio olímpico Nilton Santos, com capacidade para 46 mil pessoas, no qual alternou as canções de seu 12º álbum, que dá nome à turnê, e os clássicos mais amados de seu público.

Com mais de 90 milhões de discos vendidos em todo o mundo, quatro Grammys e 11 Grammys latinos, Shakira se consolidou como uma das artistas latinas de maior sucesso da história.

O álbum “Las mujeres ya no lloran”, lançado em março de 2024, inclui colaborações com artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna e Cardi B.

A turnê de Shakira ainda tem previstos shows na Colômbia, Chile, Argentina e México. Depois, ela seguirá para Estados Unidos e Canadá, totalizando quase 50 apresentações.

