Sheinbaum recebe Macron com foco em comércio e devolução de manuscritos indígenas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, recebeu, nesta sexta-feira (7), o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, que visita o país para “fortalecer laços” políticos e comerciais um ano após a posse da dirigente esquerdista, interessada na restituição de documentos históricos mexicanos “importantes”.

Esta é a primeira vez em 11 anos que um presidente francês visita o país latino-americano.

Sheinbaum cumprimentou Macron na porta do Palácio Nacional do México perante dezenas de pessoas que repetiam em coro “Presidenta!”, reunidas no Zócalo da Cidade do México, a praça pública mais importante do país.

O presidente francês chegou à capital mexicana na noite de quinta-feira após participar, em Belém, da cúpula dos líderes, evento prévio à COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Com esta visita, Macron quer “fortalecer os laços políticos e estratégicos” com Sheinbaum, segundo seu gabinete.

“A visita também tem como objetivo aprofundar nossos laços econômicos com o México”, acrescentou um assessor de Macron.

“Será a ocasião para anunciar uma aceleração de nossa cooperação em todos os âmbitos: econômico, universitário, científico, cultural e, também, em relação ao meio ambiente, saúde e segurança”, declarou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot.

A última visita ao México de um presidente francês ocorreu em 2014, durante o mandato do socialista François Hollande.

Após a cerimônia de boas-vindas, Sheinbaum e Macron se reuniram a sós antes de integrarem no encontro diretores de empresas francesas e mexicanas.

O México é o primeiro país latino-americano investidor na França, enquanto a nação europeia ocupa o 11º lugar entre os investidores estrangeiros em território mexicano.

– Documento “fundamental” –

Além do aspecto econômico, Sheinbaum deixou claro que para o México, a prioridade desta visita é o pedido de devolução de vários códices mesoamericanos — obras manuscritas dos povos originários que ilustram a vida e as crenças da civilização asteca. Os documentos estão em posse da França há décadas.

A visita de Macron “nos interessa muito por conta de alguns códices (…) que queremos que cheguem ao México, esse é o nosso principal interesse”, disse a presidente na semana passada.

“Obviamente, ele vem com empresários e haverá um encontro também com empresários mexicanos. Mas o nosso maior interesse é a repatriação destes códices que são muito importantes para o México”, acrescentou.

O governo de Sheinbaum está de olho em dois manuscritos em particular: o ‘Códice Borbônico’, conservado na Assembleia Nacional — Câmara baixa do Parlamento francês — e o ‘Códice Azcatitlan’, que pertence ao acervo da Biblioteca Nacional da França.

Este último “é fundamental para conhecer o desenvolvimento do que foi o México-Tenochtitlan desde a sua fundação até ao início do século XVII”, explicou o assessor presidencial mexicano José Alfonso Suárez del Real.

“Com isso, vamos conhecer quem eram os governantes astecas que permaneceram após a conquista como titulares dos quatro bairros” da grande cidade que mais tarde se tornaria a atual Cidade do México, afirmou.

Para a França, também “é um tema importante sobre o qual temos um diálogo muito aberto com os mexicanos”, assegurou a presidência do país, destacando que foi criado em setembro “um grupo de trabalho franco-mexicano que reúne os nossos melhores especialistas nestes temas”.

