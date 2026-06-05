Sicília se prepara para festa de casamento de Dua Lipa e Callum Turner

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O iate está atracado, os paparazzi estão posicionados, e Dua Lipa e Callum Turner já foram vistos em seu hotel de luxo. Os recém-casados comemoram sua festa de casamento neste fim de semana na ilha italiana da Sicília.

A cidade de Palermo e a vizinha Bagheria, na costa noroeste da Sicília, se preparam para uma grande festa de dois dias, que começará nesta sexta-feira (5), após o casamento celebrado em 31 de maio, em Londres, entre a estrela do pop, de 30 anos, e o ator, de 36.

Os organizadores mantiveram o sigilo sobre o evento exclusivo do casal britânico, e circulam boatos sobre uma lista com 300 convidados repleta de estrelas, entre as quais poderia estar Elton John, e sobre o figurino da noiva, composto por 26 vestidos diferentes.

“Chegou todo tipo de imprensa, mídia estrangeira, italiana, muitos jornalistas”, disse à AFP o prefeito de Bagheria, Filippo Tripoli.

A cantora, intérprete de sucessos como “Levitating” e “One Kiss”, ganhadora de vários Grammy, e o ator de “Animais Fantásticos” passaram alguns dias em Palermo durante o verão no hemisfério norte passado, segundo a conta no Instagram de Lipa. O casal passeou pelas estreitas ruas históricas da cidade, degustou massa com mariscos, e se divertiu em um barco.

Na manhã desta sexta-feira, paparazzi avistaram o casal na luxuosa Vila Igiea de Palermo, onde os quartos do hotel estão todos ocupados, segundo um vídeo publicado no jornal La Stampa.

Duas praças do centro histórico de Palermo, onde se espera que as festividades se iniciem, foram fechadas ao tráfego. No itinerário, segundo a imprensa local, está uma visita à Galeria de Arte Moderna de Palermo, que tinha o fechamento previsto para as 14h locais, antes do horário habitual.

A festa seguirá na pequena cidade de Bagheria, a leste de Palermo, onde a nobreza do século XVIII construiu suntuosas vilas barrocas de verão, entre elas a Vila Valguarnera, onde ocorrerá a festa do sábado.

Qualificada como “o recanto mais romântico da Sicília” pela revista Condé Nast Traveler, a vila costuma ser usada em casamentos, eventos especiais e como cenário de produções de cinema e televisão.

Em 2020, o vocalista da banda de rock Radiohead, Thom Yorke, se casou na vila.

Toda a praça localizada em frente à vila será fechada ao tráfego a partir da 00h de sábado, segundo um comunicado municipal.

O prefeito de Bagheria afirmou que chefs e floristas locais foram contratados para o evento.

Uma fonte local que pediu o anonimato informou que se pediu aos participantes em Parlemo que assinassem acordos de confidencialidade, mas que esse não foi o caso em Bagheria.

– Tabloides caça-boatos –

Segundo a agência de notícias Ansa, o iate Nero, de 90 metros – cuja página na internet diz oferecer “luxo em cada convés”, incluindo uma sala de cinema, um salão de beleza e uma academia de ginástica – já estava atracado no porto de Palermo.

A notícia, publicada na quinta-feira, deu lugar a especulações sobre a possibilidade de que os convidados fossem levados no iate de Palermo para Bagheria.

“Os tabloides britânicos enviaram correspondentes para Palermo que, na falta de certezas, estão informando sobre todos os boatos que circulam pelas ruas estreitas do centro histórico”, escreveu a ANSA.

Já o prefeito Tripoli deu de ombros sobre o fato de não ter sido convidado para a festa.

“É uma estrela do rock internacional”, disse, em alusão a Lipa. “Alguns, inclusive, a compararam à nova Madonna; talvez seja um pouco cedo para isso, mas para mim também parece que é bastante espetacular”.

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