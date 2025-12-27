Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF condenado por trama golpista, é detido e expulso do Paraguai

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi detido na madrugada desta sexta-feira (26) no Paraguai e posteriormente expulso do país, confirmaram à AFP fontes policiais. Ele cumpria prisão domiciliar por participar da tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 16 de dezembro, Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão por cumplicidade na tentativa de golpe de Estado de Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um oficial paraguaio confirmou a entrega de Vasques às autoridades brasileiras após sua captura na madrugada desta sexta.

“Já foi feita a expulsão”, disse à AFP o subcomissário Favio Santa Cruz, da delegação paraguaia do Comando Tripartite que atua na tríplice fronteira de Brasil, Argentina e Paraguai.

A entrega ocorreu na localidade fronteiriça de Ciudad del Este, 330 km a leste de Assunção e vizinha à brasileira Foz de Iguaçu, detalhou a imprensa local.

Vasques cumpria prisão domiciliar em Santa Catarina e era autorizado a sair de casa durante o dia usando tornozeleira eletrônica. Diante de sua tentativa frustrada de fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou, nesta sexta-feira, sua “prisão preventiva”.

Segundo relatos da imprensa, Vasques, de 50 anos, rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava e cruzou de carro a fronteira com o Paraguai. A Polícia Federal detectou, na quinta-feira, “ausência de sinal de GPS” no dispositivo, segundo um documento judicial.

A detenção de Vasques ocorreu no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, próximo a Assunção, quando tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador com documentação falsa.

As autoridades brasileiras haviam emitido avisos ao Paraguai e a outros países vizinhos, como Colômbia e Argentina.

Segundo a decisão de Moraes, investigações policiais determinaram que Vasques deixou sua casa na noite de quarta-feira em um carro registrado no nome de uma empresa de aluguel de veículos. Ele levou seu cão na tentativa de fuga.

O STF condenou Bolsonaro e muitos de seus ex-colaboradores, entre eles Vasques, por conspirar para permanecer no poder após perder as eleições para Lula. O ex-presidente (2019-2022), de 70 anos, foi sentenciado a 27 anos de prisão.

Bolsonaro passou vários meses em prisão domiciliar. No fim de novembro, foi detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após tentar violar a tornozeleira eletrônica com uma solda.

O ex-presidente deixou a prisão pela primeira vez na quarta-feira para se internar no hospital DF Star, em Brasília, onde foi operado na quinta-feira de uma hérnia inguinal. A previsão é de que ele permaneça hospitalizado entre cinco e sete dias mais.

A trama golpista fracassou por falta de apoio de altos comandos militares. Bolsonaro alega inocência e diz ser “perseguido” pelo Supremo Tribunal Federal.

Outro ex-funcionário público processado neste caso é o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos.

