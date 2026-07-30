Singapura multa jovem francês por incidente com canudo

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Um jovem francês foi multado nesta quinta-feira (30) em Singapura após se declarar culpado da acusação de perturbação da ordem pública por lamber um canudo e o recolocar em uma máquina de sucos da cidade-Estado.

Didier Gaspard Owen Maximilien, de 19 anos, recebeu uma multa de 600 dólares de Singapura (US$ 465, R$ 2.380) após admitir que publicou um vídeo da infração nas redes sociais.

A gravação viralizou no Instagram pouco depois do incidente, em 12 de março, o que desencadeou uma onda de críticas que levou à sua detenção em Singapura, país conhecido pela rígida aplicação das normas de ordem pública e higiene.

Ao ler a sentença, a juíza Kelly Ho afirmou que, devido à “idade e natureza do delito” de Maximilien, não seriam impostas alternativas como a liberdade condicional ou uma pena de serviços comunitários.

A Promotoria aceitou a proposta da defesa de impor uma multa, argumentando que o delito era de “pequena” gravidade e que, embora a higiene tenha sido comprometida, nenhum membro do público utilizou o canudo, o que significa que “não havia evidência de dano”.

mba/jhe/abs/arm/mas/fp