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Sismógrafos espanhóis registraram celebrações ao gol na final da Copa do Mundo

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Os sismógrafos da Espanha captaram as vibrações provocadas pelos torcedores na comemoração ao gol que deu a vitória à seleção espanhola na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, informou o Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) nesta segunda-feira (20).

Pesquisadores Geociencias Barcelona analisaram dados do Instituto Geográfico Nacional e do Instituto Cartográfico e Geológico da Catalunha, que mostraram sinais incomuns em cidades como Algeciras, Barcelona, Cádiz e Granada, assinalou o comunicado do CSIC.

Os sensores registraram três picos nítidos de atividade durante a partida: após o gol de Ferran Torres, um segundo gol que foi anulado pelo VAR e a vibração mais intensa depois do apito final. 

Os cientistas apontaram uma “sismicidade induzida por atividade humana”, neste caso os milhões de torcedores pulando, gritando e comemorando simultaneamente.

Os sensores detectaram vibrações semelhantes durante a vitória da Espanha na final da Eurocopa de 2024 contra a Inglaterra, quando os gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal provocaram movimentos do solo em Madri e Barcelona. 

ds/du/an/yr-jc

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