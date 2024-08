Snoop Dogg acompanha final do hipismo vestido de cavaleiro

afp_tickers

1 minuto

O rapper e produtor americano Snoop Dogg apareceu vestido de cavaleiro neste sábado (3) em Versalhes, onde é disputada a final olímpica de adestramento por equipes.

Com capacete, luvas e jaqueta preta com um broche no formato de S, camisa branca e óculos de sol, o astro californiano era um dos 15.000 espectadores que acompanhavam a final em Versalhes.

Comentarista olímpico para o canal americano NBC, Snoop Dogg, 52 anos, já foi visto durante os Jogos na Arena Campo de Marte para assistir ao judô, na Arena Bercy com a ginástica e na Praça Concórdia vendo o basquete 3×3 e o skate.

O cantor também participou do revezamento da tocha olímpica em 26 de julho em Saint Denis, periferia norte de Paris, perto do Stade de France, horas antes da cerimônia de abertura no Sena.

dho/mcd/ma/dd/fp