Sobe para 113 número de mortos pelas chuvas no RS; há 146 desaparecidos

1 minuto

(Reuters) – O número de mortes confirmadas em decorrência das chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul subiu para 113, ante 107 relatadas no dia anterior, com um óbito ainda sob investigação e 146 pessoas desaparecidas, informou a Defesa Civil do Estado em balanço divulgado na manhã desta sexta-feira.

Em seu comunicado, o órgão também relatou que o número de desalojados pela crise está em mais de 337 mil, sendo que 435 municípios gaúchos, de 497 no total, foram afetados pelos eventos clímaticos. Mais de 1,9 milhão de pessoas foram atingidas.