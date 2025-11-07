Sobe para 13 número de mortos em acidente com avião de carga nos EUA

O número de mortos no acidente com um avião de carga, na última terça-feira, nos Estados Unidos, aumentou para 13, segundo um novo balanço das autoridades.

A aeronave explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto internacional de Louisville, no estado do Kentucky, pouco após decolar com destino ao Havaí.

“Soube que uma décima terceira pessoa faleceu depois do acidente com o voo 2976 da UPS”, escreveu, na noite de quinta-feira, o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, em sua conta no X.

A queda do avião, da empresa internacional de entregas de pacotes UPS, destruiu ou danificou vários edifícios e provocou uma enorme coluna de fumaça.

Três vítimas eram tripulantes do avião, informou a UPS, cuja divisão aérea tem sede em Louisville, seu principal centro de conexões aéreas nos Estados Unidos.

Os outros falecidos estavam no percurso feito pela aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, que terminou a quase 5 km do aeroporto.

Várias pessoas seguem desaparecidas.

A Junta Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) investigam as causas do acidente, o mais mortal na história da UPS.

