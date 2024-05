Sobe para 155 número de mortos pelas enchentes no RS; desaparecidos são 94

1 minuto

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul subiu para 155, enquanto o número de desaparecidos permaneceu em 94, conforme balanço mais recente da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado.

As fortes chuvas das últimas semanas afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas em 461 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O desastre, a maior tragédia climática da história do Estado, também deixou mais de 540 mil pessoas desalojadas e 806 feridas, de acordo com a Defesa Civil.

O lago Guaíba, na capital Porto Alegre, estava com o nível nesta manhã em 4,52 metros, ainda superior à cota de inundação de 3,0. Outros como os rios Gravataí e dos Sinos também permaneciam com elevação acima da cota.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visita neste sábado áreas atingidas pela enchente na região do Vale do Taquari. Na sexta-feira, Leite estimou que o Estado deve perder 14 bilhões de reais em arrecadação devido às enchentes.

Enquanto isso, a primeira leva de medidas emergenciais anunciadas nas últimas semanas pelo governo federal para apoiar o Rio Grande do Sul representa um gasto primário de pelo menos 13,4 bilhões de reais, valor que deverá aumentar, segundo o Ministério da Fazenda.