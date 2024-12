Sobe para 18 o número de mortos em acidente de ônibus no Equador

O balanço de mortos por um acidente fatal entre um ônibus e um carro na província de Loja, no sul do Equador e na fronteira com o Peru, subiu de 16 para 18, informou neste sábado (7) o Ministério Público.

“Até o momento, foram retirados 18 corpos e ordenadas as autópsias correspondentes”, disse o MP pela rede social X.

O acidente ocorreu na sexta-feira e o organismo estatal de socorro ECU911 reportou inicialmente 16 mortos e oito feridos.

O MP acrescentou que “está realizando investigações sobre o acidente de trânsito”, ocorrido na estrada que conecta as cidades andinas de Loja, capital da província de mesmo nome, e Catamayo.

O ônibus colidiu com o automóvel que circulava no sentido contrário e capotou de forma dramática, segundo a mídia local. Ele ficou virado de lado na estrada, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais que mostram vários passageiros caídos no chão.

Neste sábado, o ECU911 informou, em um comunicado, que “os trabalhos de resgate das pessoas presas nos veículos acidentados seguiram até durante a noite (de sexta-feira), devido à gravidade do acidente”.

