Sobe para 19 número de mortos pelas chuvas no Espírito Santo, diz Defesa Civil

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O número de mortos no Espírito Santo por conta do temporal do fim de semana subiu para 19, segundo informou a Defesa Civil capixaba nesta segunda-feira.

Mais duas mortes foram registradas na cidade de Mimoso do Sul, a mais afetada pelas fortes chuvas das últimas horas. Segundo a Defesa Civil, foram 17 mortes e em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. O boletim da Defesa Civil aponta para quase 8 mil pessoas desabrigadas e desalojadas sendo mais de 7 mil só em Mimoso do Sul. As cidades capixabas mais afetadas estão em estado de emergência.

A chuva intensa na Região Sudeste começou da sexta-feira passada e as cidades ainda tentam se recuperar dos problemas e transtornos provocados pelo temporal.

No Estado do Rio de Janeiro, oito mortes foram registradas sendo seis somente na região serrana. No momento, segundo o governo fluminense, há 663 pessoas desabrigadas e 203 desalojadas.

Esse foi o terceiro temporal no Estado neste ano, um em cada mês. Mais de 30 pessoas morreram neste ano em decorrência das fortes chuvas no território fluminense.