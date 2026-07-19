Sobe para 67 o número de resgatados após naufrágio na Guiana

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Um total de 67 pessoas foram resgatadas neste domingo (19) e as autoridades esperam resgatar outras 66 nas águas costeiras da Guiana, após o naufrágio de uma balsa, informou o primeiro-ministro.

A embarcação, que transporta 133 pessoas entre passageiros e tripulantes, naufragou na noite de sábado (18) quando seguia de Georgetown para a localidade de Port Kaituma, no interior do país. As operações de resgate começaram de madrugada, quando as autoridades receberam uma chamada de emergência.

“Sessenta e sete pessoas, incluindo 15 crianças, foram resgatadas até o momento”, escreveu o primeiro-ministro Mark Phillips em sua conta no Facebook.

As autoridades não relataram mortes.

Ao menos 14 pessoas foram resgatadas desde a madrugada, quando Phillips informou à AFP que inicialmente haviam salvado 53 pessoas, mas antecipava que esse número aumentaria. “Considerando que já é de dia, esperamos que esse número aumente”, disse.

“A balsa virou e estamos em uma operação de busca e resgate”, afirmou Phillips, ao destacar que, assim que amanheceu, passaram a contar com recursos adicionais. “Essa busca não apenas foi ampliada, como também continua em andamento”.

Durante a madrugada, o ministro do Trabalho, Juan Edghill, informou através de sua página no Facebook que por volta das 3h15 de sábado (16h15 no horário de Brasília) a balsa MV Barima zarpou com 116 passageiros, além dos 17 membros da tripulação, com destino a Kaituna e que inicialmente haviam sido resgatadas oito pessoas.

– “Esperança” –

As autoridades mobilizaram a Guarda Costeira das Forças de Defesa da Guiana, enquanto embarcações privadas também foram acionadas, após receberem por volta das 23h (00h01 de domingo no horário de Brasília) uma chamada de socorro, informou Edghill.

As investigações preliminares apontam que uma onda de grande magnitude provocou o incidente.

“Preliminarmente, uma grande onda atingiu o local. Foi uma grande onda que inclinou o Barima”, disse Edghill durante uma coletiva de imprensa ao amanhecer.

Uma embarcação foi enviada à área de emergência para servir como hospital temporário para os resgatados, indicou.

Edghill assegurou que mantêm a “esperança de localizar os 116 passageiros e os 17 tripulantes”.

Segundo o site Vesselfinder, o Barima foi construído em 1939 e, portanto, está em serviço há 87 anos.

De acordo com o ministro, a balsa estava equipada com 250 coletes salva-vidas, dois botes salva-vidas e seis botes infláveis.

Port Kaituma fica no interior, na região de Essequibo, e a balsa navegava pelo mar antes de entrar em um rio para chegar à localidade de destino.

O Essequibo, um território de 160 mil km² rico em petróleo, é administrado pela Guiana há mais de um século, mas está no centro de uma disputa com a Venezuela, já que ambos os países divergem sobre o traçado de sua fronteira comum.

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