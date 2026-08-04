Sobe para 77 número de migrantes mortos tentando chegar a Ceuta

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O número de migrantes mortos tentando chegar a Ceuta, enclave da Espanha no norte da África, procedentes do Marrocos na semana passada subiu para 77, informaram autoridades espanholas à AFP nesta terça-feira (4), ao revisarem o balanço anterior de 75 falecidos.

No fim de julho, muitos migrantes se afogaram ao tentar contornar a nado uma cerca no Mar Mediterrâneo entre as dezenas de milhares de acessos irregulares, que provocaram uma crise diplomática entre a Espanha e seus parceiros da União Europeia.

Um órgão jurídico espanhol responsável pelos trabalhos de identificação, composto por especialistas forenses e da Guarda Civil, informou em nota que as autoridades de Ceuta tinham recuperado 79 corpos do mar.

Mas dois deles foram recolhidos em 29 de julho e nas primeiras horas do dia 30, antes da avalanche humana, razão pela qual o número de mortos chega a 77, acrescentou o comunicado.

Especialistas forenses realizaram 77 necropsias e identificaram duas pessoas que já tinham sido registradas na Espanha com suas impressões digitais.

“Para poder identificar o resto, terão que enviar os dados das impressões digitais ao Marrocos, para seu possível reconhecimento”, destacou o comunicado.

Mais cedo nesta terça-feira, a delegação do governo espanhol em Ceuta tinha elevado o número de mortos de 72 para 75.

No domingo, o Ministério do Interior do Marrocos anunciou que 11 pessoas morreram no lado marroquino da fronteira com a Espanha, todas exceto uma por afogamento.

A Espanha afirma que 70 mil dos 72 mil migrantes que chegaram a Ceuta já voltaram para o Marrocos.

Os que permanecem enfrentam condições de vida com acesso limitado a refúgio, alimentos, água e saneamento, constataram jornalistas da AFP em Ceuta.

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