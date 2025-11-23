Sobe para 90 número de mortos em inundações no Vietnã

O número de mortos nas inundações no Vietnã subiu para 90, com 12 pessoas ainda desaparecidas, informou o Ministério do Meio Ambiente neste domingo (23), após vários dias de intensas chuvas e deslizamentos de terra.

Mais de 60 das mortes desde 16 de novembro foram registradas na montanhosa província central de Dak Lak, onde dezenas de milhares de residências ficaram inundadas, afirmou o ministério em um comunicado.

O centro-sul do Vietnã tem sido atingido por chuvas intensas desde o fim de outubro.

Várias localidades permaneciam isoladas neste domingo devido às inundações ou deslizamentos de terra.

No mercado da cidade costeira de Tuy Hoa, na província central de Phu Yen, a cheia de domingo já havia recuado, mas alguns chapéus, bolsas e sapatos vendidos por Vo Huu Du, de 40 anos, ainda estavam encharcados ou cobertos de lama.

“Meus produtos parecem um enorme desastre encharcado”, declarou à AFP. “Hoje, a água atingiu mais de um metro de altura” e “todos os vendedores” foram afetados, “não apenas eu”, constatou.

Mais de 129.000 casas e comércios permanecem sem eletricidade, depois que mais de um milhão de usuários ficaram sem energia na semana passada.

Neste domingo, o Ministério do Meio Ambiente calculou perdas econômicas de 343 milhões de dólares (R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) devido às inundações e deslizamentos de terra em cinco províncias.

Mais de 80.000 hectares de arrozais e outras plantações foram danificados, enquanto mais de 3,2 milhões de aves e cabeças de gado morreram ou foram arrastadas pelas inundações.

O país do Sudeste Asiático é propenso a chuvas intensas entre junho e setembro, fenômenos que, segundo cientistas, têm sido agravados pela mudança climática provocada pelos seres humanos.

