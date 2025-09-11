Sobe para seis o número de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Mais duas pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México, elevando para seis o número de mortos no acidente ocorrido na quarta-feira (10), informaram autoridades locais nesta quinta-feira (11).

A megacidade foi abalada na tarde de quarta-feira pela poderosa explosão de um caminhão-tanque carregado com cerca de 50.000 litros de gás enquanto circulava por uma ponte no populoso distrito de Iztapalapa.

“Temos mais duas pessoas falecidas além das quatro que foram mencionadas ontem à noite”, disse nesta quinta-feira à rádio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretária de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da cidade.

Na noite de quarta-feira, a prefeita da Cidade do México, a esquerdista Clara Brugada, confirmou quatro mortos e divulgou uma lista detalhada de 90 feridos.

Urzúa disse que uma dezena de feridos já receberam alta, enquanto 21 estão em “estado crítico” com queimaduras, algumas de segundo e terceiro grau, em mais de 70% de seus corpos. “Além disso, três também estão graves”, acrescentou.

Diversos familiares dos pacientes passaram a noite nos hospitais públicos para onde foram transferidos, aguardando notícias.

Várias pessoas também foram aos hospitais para levar bebidas e alimentos a esses familiares.

– “Buscar a não repetição” –

O caminhão carregado com combustível tombou de lado enquanto transitava por um movimentado cruzamento de pontes e avenidas.

“Formou-se uma enorme nuvem tóxica que finalmente se incendiou e provocou a explosão”, acrescentou Urzúa ao destacar a necessidade de fortalecer as normas para o transporte dessas substâncias inflamáveis.

A presidente Claudia Sheinbaum disse durante sua coletiva de imprensa matinal desta quinta-feira que foi um acidente “trágico” que não deve voltar a ocorrer.

“Não se trata apenas de punições e reparação dos danos, mas também de buscar a não repetição”, disse a mandatária.

Ela explicou que as instituições federais encarregadas de conceder permissões para o transporte de substâncias perigosas revisarão as normas.

As autoridades inicialmente asseguraram que a empresa proprietária do caminhão-tanque não possuía seguros, mas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a empresa informou que já ativou três apólices para cobrir danos e reparações.

Na mídia local e nas redes sociais, reproduzem-se imagens angustiantes de pessoas com suas roupas totalmente consumidas pelo fogo e grandes queimaduras em suas peles.

Alguns dos feridos foram evacuados em helicópteros, como parte da operação de emergência que envolveu centenas de paramédicos e militares.

No local também foram vistos vários veículos queimados, incluindo um caminhão de carga com a cabine destruída. Outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

A fumaça provocada pelo incêndio alcançou uma estação do trólebus, um dos principais meios de transporte desta cidade de 9,2 milhões de habitantes.

A explosão de quarta-feira trouxe à memória desastres envolvendo transporte e armazenamento de combustíveis e infraestruturas de hidrocarbonetos.

Em janeiro de 2019, um incêndio e a posterior explosão de um duto que estava sendo saqueado deixou 137 mortos na localidade de Tlahuelilpan, no estado central de Hidalgo.

Em 1984, uma explosão nas instalações da empresa estatal Petróleos Mexicanos no subúrbio da capital San Juan Ixhuatepec deixou mais de 500 mortos.

