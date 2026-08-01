Sobe para sete o número de mortos após bombardeios em Gaza

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Os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza mataram neste sábado (1º) pelo menos sete pessoas e causaram graves danos a depósitos de suprimentos médicos de um hospital, informaram instituições de saúde e autoridades locais.

O Exército de Israel afirmou ter “desmantelado cinco depósitos de armas do Hamas na Faixa de Gaza” durante a noite de sexta-feira. Em comunicado, informou que um dos depósitos atacados ficava ao lado do Hospital Mártires de Al Aqsa e teria sido “utilizado como esconderijo por terroristas do Hamas”.

Esses ataques ocorrem após o anúncio de um acordo para pôr fim à guerra, divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e posteriormente pelo grupo islamista palestino Hamas, mas que Israel ainda não confirmou oficialmente.

O acordo prevê a cessação das operações militares e uma retirada gradual do Exército israelense em troca do desarmamento do movimento islamista.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, disse à AFP que sete pessoas morreram e várias ficaram feridas em toda a Faixa de Gaza desde o amanhecer deste sábado.

Ele acrescentou que duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque de caças israelenses contra um terraço no sudoeste da Cidade de Gaza.

O Hospital Al Shifa informou que duas pessoas morreram nesse ataque ao terraço.

Em Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, outro ataque matou uma pessoa, segundo o Hospital Al Aqsa, que recebeu o corpo. Também nesse caso, o Exército israelense afirmou ter atacado um integrante do Hamas.

Segundo a Defesa Civil do território, um terceiro ataque teve como alvo um depósito de suprimentos médicos do Hospital Al Aqsa, causando a morte de duas pessoas, deixando vários feridos e provocando danos significativos.

O Ministério da Saúde palestino condenou “o crime atroz cometido pelas forças de ocupação israelenses”, afirmando que o ataque destruiu dois dos quatro depósitos de suprimentos médicos e danificou gravemente os outros dois.

Imagens registradas pela AFP no local mostraram uma enorme cratera no solo, ao lado da qual dezenas de palestinos vasculhavam o que pareciam ser suprimentos médicos espalhados pela explosão.

Pelo menos 1.222 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde outubro, quando entrou em vigor um cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

As restrições impostas aos meios de comunicação e o acesso limitado à Faixa de Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência no terreno.

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