Sobe para sete o número de mortos devido às intensas chuvas no Equador

O número de mortos devido aos efeitos das fortes chuvas do fim de semana no Equador, incluindo um deslizamento de terra ocorrido na cidade turística de Baños (região andina central), aumentou de seis para sete vítimas, informou a Secretaria de Gestão de Riscos (SNGR).

Seis pessoas morreram devido ao deslizamento de terra de domingo em Baños, localizada na província de Tungurahua, e outra morte foi registrada na vizinha Cotopaxi, quando uma pessoa também foi surpreendida por um deslizamento de terra enquanto cuidava do gado, segundo o último relatório oficial.

O ministério acrescentou que 30 pessoas inicialmente declaradas desaparecidas foram encontradas e estão “seguras”. O grupo viajava em um ônibus interprovincial do qual não há notícias até agora.

Por sua vez, o número de feridos em Baños passou de seis para 22, quatro deles em estado “crítico”.

As fortes chuvas do fim de semana nas regiões amazônica e andina do Equador causaram estragos em dez das 24 províncias do país, onde foram relatados inúmeros deslizamentos de terra e enchentes.

Por exemplo, a localidade de Penipe, na província andina de Chimborazo (sul), foi declarada em situação de emergência devido ao rápido enchimento do rio Chambo.

O ministro das Obras Públicas, Roberto Luque, havia anunciado cortes de energia devido ao sedimento acumulado nos reservatórios das hidrelétricas, mas as medidas foram suspensas após nova avaliação.

A limpeza das estradas afetadas continuava nesta segunda-feira em Baños, onde as aulas foram suspensas como em Penipe.

Devido às chuvas intensas, nove pessoas morreram entre 29 de janeiro e 12 de junho em todo o país sul-americano, enquanto quase 200 mil pessoas foram afetadas.

