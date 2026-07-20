Sobrevivente de terremoto em 1967 na Venezuela agora ajuda vítimas do duplo tremor

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Em 24 de junho, quando dois terremotos atingiram a Venezuela, María Elena Páez Pumar se dedicou a ajudar as vítimas a partir dos Estados Unidos. Fez isso por solidariedade e porque, há 59 anos, ficou presa sob os escombros em outro terremoto.

“Qualquer pessoa nessa situação precisa de ajuda, venha de onde vier”, diz sobre os atingidos. “E, tendo passado por isso e recebido tanta ajuda da minha família, dos meus amigos e até de pessoas que nem me conheciam, era o mínimo que eu podia fazer.”

Junto com familiares, ela se uniu rapidamente à comunidade venezuelana para arrecadar fundos e apoiar os centros de coleta de ajuda para seu país, onde mais de 5.200 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas após os dois terremotos.

Páez Pumar, de 59 anos, tinha apenas sete meses quando um terremoto atingiu o norte da Venezuela em 29 de julho de 1967.

O tremor, que deixou mais de 200 mortos e cerca de 2 mil feridos, derrubou os andares superiores do edifício onde ela passava o fim de semana em La Guaira, a região costeira mais afetada também pelos terremotos deste ano.

Sua família ficou presa entre os escombros. Segundo relatos que ouviu mais tarde, foi o seu choro que alertou os socorristas para a presença de sobreviventes no apartamento.

“Graças a esse choro, conseguiram chegar até minha mãe, meus irmãos e, finalmente, até mim”, conta.

Um de seus irmãos morreu no desabamento. Mas, após uma longa operação de resgate – durante a qual os socorristas chegaram a pegar emprestadas máquinas de uma loja em Caracas -, conseguiram salvar sua mãe, sua irmã e, por fim, ela própria, quase quatro dias após o terremoto.

Todos sofreram sequelas físicas, mas conseguiram seguir em frente.

Sua irmã, que estava prestes a completar três anos, teve um pé amputado durante o resgate e, posteriormente, as pernas, devido à gangrena. María Elena perdeu o antebraço direito, que permaneceu esmagado durante dias pela estrutura do berço onde estava.

Sua mãe não perdeu nenhum membro, mas levou um ano e meio para recuperar os movimentos das mãos.

– Crescer como qualquer outra criança –

Apesar de tudo, teve uma infância muito feliz. Foram anos em que o apoio da família e dos amigos foi fundamental e nos quais ela sempre sentiu que era tratada da mesma forma que as outras crianças.

Agora, enquanto muitos compatriotas enfrentam experiências semelhantes às que ela viveu, espera que recebam o mesmo tratamento.

“Haverá muito mais famílias como a nossa e, por isso, acho que os venezuelanos, como sociedade, os pais e as instituições de ensino precisam compreender isso”, afirma. “Não somos algo estranho. Somos apenas pessoas com quem aconteceu alguma coisa, mas isso não significa que deixaremos de ser felizes, de viver e de realizar nossos sonhos.”

Desde pequena, Páez Pumar precisou se adaptar ao próprio corpo. Teve dificuldades, por exemplo, para aprender a escrever com a mão esquerda, já que era destra. Mas os desafios que superou ajudaram a formar uma mulher de profunda fé religiosa, que se define como perfeccionista, metódica e forte.

“Desenvolvi métodos para que minha deficiência não seja uma deficiência, mas justamente o contrário, para que eu possa fazer tudo o que quero na vida”, afirma.

Após atuar como advogada na Venezuela, Páez Pumar se mudou para os Estados Unidos há 11 anos, onde trabalha como professora do ensino médio.

Aos jovens feridos nos dois terremotos, ela recomenda paciência para superar tanto as feridas físicas quanto as emocionais.

“Cada dia em que avançamos, mesmo que seja um passo muito pequeno, representa uma grande conquista”, diz. “Eles precisam estar convencidos de que têm o bem mais precioso, que é estar vivos (…) É preciso seguir em frente, encontrar força. Com paciência, amor e apoio, isso é possível, porque tive uma vida muito feliz e sou eternamente grata.”

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