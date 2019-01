Mostre a Suíça global: marque suas fotos no instagram com o hashtag #WeAreSwissAbroadLink externo .

C.G.: Da ordem, do senso de comunidade, da democracia direta, das ruas, do ar limpo e do sentimento de pertencer à pátria.

C.G.: As montanhas Dolomitas. Elas são únicas no mundo!

Com a fotografia, espero poder sensibilizar as pessoas para as belezas da natureza e fazer com que elas a respeitem muito mais.

C.G.: Eu nasci próximo às montanhas. Por isso era óbvio que iria me interessar pela fotografia da natureza. Esse tipo de fotografia não é fácil, pois você é mais um "caçador" do que um artista. Porém você acaba sendo premiado por momentos maravilhosos na natureza e vê coisas que quase ninguém consegue ver na cidade.

A cozinha tradicional é parecida com a do cantão do Ticino: polenta, fagioli e "pastin", uma mistura de salame que é cozinhada como linguiça, são alguns dos pratos típicos.

C.G.: Sou formado em enfermaria e trabalho em um hospital próximo ao meu apartamento. Eu me formei na universidade e passei no teste de admissão para ser funcionário público.

