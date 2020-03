Porem eles cometeram um erro: escolheram "de forma estúpida" a quarta-feira como data de retorno. O voo de terça ainda estava no horário. Agora a esperança de Rolf Schoch é retornar à sua casa no Nordeste fazendo uma transferência em São Paulo. Ele já conta os segundos. "Lá tenho o meu círculo de amigos, minha casa, meus animais de estimação", diz. "Queremos voltar."

Rolf Schoch também quer voltar para casa: "As malas já estão feitas", conta esse suíço de 66 anos, originário de Winterthur e que já vive há mais de duas décadas no Nordeste brasileiro. "Porém o meu voo foi cancelado", completa. Anualmente passa sete semanas de férias na Suíça.

O casal retornou à Suíça para participar do casamento do filho. "Foi a única razão para vir aqui na situação atual", justifica. A certeza é de que os dois retornariam à Costa Rica. "Em nenhum país do mundo as pessoas sabem o que irá ocorrer". O casal tem animais para cuidar e vivem em um lugar bastante ermo.

"Como ganho muito pouco como instrutora de mergulho no Egito, não tenho condições de viver na Suíça", explica. Além disso, o namorado ainda está no Egito. Porém ela não teme estar em dificuldades pela falta de turistas nesse conhecido balneário. "Se houver algum problema, minha família vai me ajudar."

Mas devido à crise do coronavírus, o voo para as Ilhas Canárias foi cancelado. Embora já tivesse fechado seu apartamento no Egito, Anita Stoppini decidiu retornar à Sharm-el-Sheikh o mais rápido possível.

"Consegui voltar com grande dificuldade", declarou Anita Stoppini, residente no Egito. Essa professora de mergulho de 35 anos passou por Paris para retornar ao Cairo na terça-feira. Antes teve várias reservas canceladas. "O bilhete custou muito mais do que o normal, mas importante foi ter conseguido um assento para retornar à Sharm-el-Sheikh", diz a suíça originária de Zurique.

Frente à rápida propagação do coronavírus e fechamento de muitas fronteiras, emigrantes suíços passam dificuldades para regressar aos países de residência. swissinfo.ch encontrou quatro deles, que contam o que fazem para lidar com a espera e incerteza.

