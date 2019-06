Uma observação em qualquer estação de trem na Suíça: quantas guimbas de cigarro não são jogadas diariamente pelos fumantes inveterados nos trilhos frente às plataformas? Mas se todos os fumantes no país - 27,1% da população acima de 15 anos - praticassem o mesmo hábito, mesmo que apenas uma vez, significaria que 1,95 milhão de guimbas de cigarros seriam jogados no chão. É um dejeto que contém toxinas suficientes para poluir 14,6 milhões de litros de água em apenas uma hora.

What difference can a can make?

Medidas simples em prol do meio-ambiente Susan Misicka e Kai Reusser 05. Junho 2019 - 17:00 No Dia Mundial do Ambiente, apresentamos números que mostram como um pequeno país como a Suíça também pode colaborar a preservar o meio-ambiente se tratar melhor das latas ou pontas de cigarro ou voar menos. Uma lata de lixo sempre parece estar muito distante quando você está com pressa. O mesmo vale para deslocamentos: se é possível ir a um lugar de ônibus, por que não pegar um avião e economizar algumas horas? É um pensamento muito comum. Mas o que aconteceria se os 8,5 habitantes da Suíça adotassem práticas mais benéficas para o meio-ambiente, dentre elas economizando energia e recursos? Latas de bebidas A energia economizada na reciclagem de uma lata pode ser suficiente para alimentar uma televisão por quatro horas. Se todos reciclassem as latinhas, 17 milhões de aparelhos teriam energia suficiente para assistir a um filme de duas horas. Essa avaliação foi pela ong Every Can Counts. Garrafas de plástico Se todos habitantes do país reciclassem as garrafas de plástico PET, seria possível poupar energia suficiente para fazer funcionar 907 mil computadores por 50 horas. O cálculo foi feito pelo grupo de interesse PET-Recycling. Atualmente apenas 83% das garrafas são recicladas, o que mostra que ainda existe espaço para melhoria. BYOB (traga sua própria bebida) Se todos os habitantes da Suíça deixassem de comprar uma garrafa de água (ou outra bebida) de 500ml, o país estaria poupando mais de 1,06 milhões de litros de óleo necessários para a produção das embalagens. Isso equivale a uma economia de 6.682 barris de petróleo bruto por dia. A conta foi feita pelo Instituto Pacific, lembrando que uma garrafa plástica requer um quarto do seu volume em óleo para ser fabricada. Maus hábitos Uma observação em qualquer estação de trem na Suíça: quantas guimbas de cigarro não são jogadas diariamente pelos fumantes inveterados nos trilhos frente às plataformas? Mas se todos os fumantes no país - 27,1% da população acima de 15 anos - praticassem o mesmo hábito, mesmo que apenas uma vez, significaria que 1,95 milhão de guimbas de cigarros seriam jogados no chão. É um dejeto que contém toxinas suficientes para poluir 14,6 milhões de litros de água em apenas uma hora. Avião Se todos os habitantes da Suíça desistissem de voar de Zurique para Roma - 1.400 quilômetros de distância - mais de três milhões de CO2 deixariam de ser jogados na atmosfera. O cálculo foi feito pela fundação Myclimate.