Eu não acho que todas as crianças devam estudar em uma universidade, o sistema profissional suíço oferece muitas variedades. Mas tampouco sou da opinião de que algumas crianças, por determinada razão, não tenham seu potencial valorizado e não tomem o caminho universitário. Estudos mostram que as desigualdades sociais influenciam nas oportunidades de alguns jovens. Os filhos de pais migrantes e de famílias mais pobres, em geral, não conseguem as melhores colocações.

Preste atenção no seu filho, no que ele gosta de fazer, em suas aptidões. Converse com ele, pergunte sobre suas preferências. Não adianta querer que o adolescente tome uma direção se ele opta por outra coisa totalmente diferente. Já vi casos de jovens que adoravam jardinagem e os pais achavam que deveriam estudar economia. Há pessoas que se divertem com atividades mais dinâmicas, mais práticas, e outras que elegem sentar-se à frente de um computador, que querem realmente estudar.

Temos famílias suíças das mais variadas classes sociais que, muitas vezes, não sabem como ajudar o jovem que está em casa. O grau de instrução não é o único fator que conta, mas o conhecimento sobre a carreira que o filho quer escolher também pesa. O sistema é complexo e nem todos sabem como fazer para navegar nesse modelo escolar ou até mesmo como resolver uma situação de desânimo do adolescente com a escola.

Nosso objetivo é fornecer as ferramentas para que esses progenitores possam apoiar esse jovem, que às vezes está tão inseguro. É importante que a família saiba toda a diversidade de opções que existem no cantão de Zurique ou até mesmo no país.

Giuliana Lamberti: Trabalhei durante 25 anos na área de integração profissional para jovens. Mas me sensibilizava com a preocupação dos pais, que tinham muitas dúvidas, queriam ajudar os filhos e não sabiam como. Partindo do princípio de que mãe e pai são a principal fonte de apoio para esses jovens, tive a ideia, com mais dois colegas, de criar uma associação que os auxiliasse a ajudar os seus. Quando eles estão presentes, a dinâmica melhora.

Há apenas dois anos à frente da associação, que existe desde 2016, Giuliana sabe por experiência própria da necessidade de ter pais fortalecidos pela informação para apoiar e orientar filhos em momentos-chave de sua vida educacional e até na escolha da profissão. Lamberti trabalhou durante 25 anos no aconselhamento de jovens e sentia que os pais precisavam ser mais envolvidos no processo.

O nome inclusive descreve o objetivo. Os pais tornam-se fortes para fortalecerem suas crianças. É importante dizer que a S.E.S.J. é um projeto piloto, desenvolvido para o cantão e cidade de Zurique. Entretanto, recebemos pedidos da Suíça inteira. São muitos pais interessados em apoiar nesse caminho escolar e na escolha da profissão. swissinfo.ch: E como funciona exatamente o trabalho de vocês? G.L.: Oferecemos aconselhamento gratuito para as famílias cujos jovens ainda estejam na escola e prestes a ingressar na vida profissional. Os temas passam por problemas como encontrar um trabalho integrado à aprendizagem, conhecidos como "Lehre" em alemão. Muitos querem conhecer mais sobre o sistema educacional suíço. Acontece também de o jovem começar um estudo e não querer mais, se sentir desmotivado. Qual o pai ou mãe não se preocuparia? Atuamos também nesse tipo de caso. Também atuamos quando essa formação profissional, que funciona como um estágio acoplado à escola, é interrompida. Isso acontece, às vezes, e é muito difícil para o jovem e sua família. Tentamos mostrar as possibilidades que o sistema disponibiliza. Alguns alunos escolhem, por exemplo, determinado curso, mas os pais acham que o jovem tem mais aptidão para outra profissão e aí cria-se um impasse. Aí podemos entrar em cena também. Existe também pais que não entendem porque o filho não pode cursar um ginásio que lhe garanta a entrada na universidade. Tem criança que tem nota suficiente para galgar esse nível e há jovens que não conseguem. Tudo isso é avaliado e explicado. Nosso objetivo é fornecer as ferramentas para que esses progenitores possam apoiar esse jovem, que às vezes está tão inseguro. É importante que a família saiba toda a diversidade de opções que existem no cantão de Zurique ou até mesmo no país. swissinfo.ch: Eu imagino que esse projeto seja essencial para pais migrantes, que não entendem muito sobre o sistema escolar suíço. G.L.: Claro que pais que não estejam familiarizados com o sistema suíço ou que ainda não falem o alemão terão, provavelmente, menos condições de apoiar os filhos. Mas nós não atendemos somente estrangeiros. Eles são a maioria dos nossos clientes (75%), mas os outros 25% são clientela local mesmo, ou seja, os suíços. Temos famílias suíças das mais variadas classes sociais que, muitas vezes, não sabem como ajudar o jovem que está em casa. O grau de instrução não é o único fator que conta, mas o conhecimento sobre a carreira que o filho quer escolher também pesa. O sistema é complexo e nem todos sabem como fazer para navegar nesse modelo escolar ou até mesmo como resolver uma situação de desânimo do adolescente com a escola. swissinfo.ch: Qual o conselho que a Senhora daria aos pais? G.L.: Intervenha o quanto antes, busque ajuda desde o início, se necessário. Se houver dificuldade em alguma matéria, busque ajuda extra. Faça a criança ler em casa, o futuro profissional começa desde a base. Preste atenção no seu filho, no que ele gosta de fazer, em suas aptidões. Converse com ele, pergunte sobre suas preferências. Não adianta querer que o adolescente tome uma direção se ele opta por outra coisa totalmente diferente. Já vi casos de jovens que adoravam jardinagem e os pais achavam que deveriam estudar economia. Há pessoas que se divertem com atividades mais dinâmicas, mais práticas, e outras que elegem sentar-se à frente de um computador, que querem realmente estudar. Eu não acho que todas as crianças devam estudar em uma universidade, o sistema profissional suíço oferece muitas variedades. Mas tampouco sou da opinião de que algumas crianças, por determinada razão, não tenham seu potencial valorizado e não tomem o caminho universitário. Estudos mostram que as desigualdades sociais influenciam nas oportunidades de alguns jovens. Os filhos de pais migrantes e de famílias mais pobres, em geral, não conseguem as melhores colocações. Dessa maneira, informe-se. A informação e a clareza trazem, além de luz, calma para todos os integrantes daquela família. E quando isso acontece, ficamos felizes por ajudar mais um jovem no caminho da sua vida adulta e trazer mais calma para aquela casa.