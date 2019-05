Outra característica é ser aberta a refugiados políticos a quem o governo assiste. A imigrante brasileira ressaltou na entrevista que todas as pessoas que não eram cantão eram vistas como estrangeiras. Lorette destacou ainda a força do movimento ecológico que procurava impedir até a derrubada de árvores doentes e uma importante campanha para proteger as vinhas da região de LavauxLink externo . "O amor pelos animais é igualmente acentuado, havendo até salões de beleza para cães."

Lausanne, a "capital olímpica" às margens do lago Alexander Thoele 19. Maio 2019 - 12:30 Em junho de 1977 o jornalista Sérgio Fernandes, da redação de língua portuguesa da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI) foi conhecer Lausanne, uma cidade localizada às margens do Lago de Genebra e também conhecida como a "Capital Olímpica" devido às organizações internacionais que lá funcionam. A fundação de Lausanne dataria da pré-história, o que é revelado por esqueletos do período neolítico. Mas é certo que "Lousanna" era centro importante da Gália, pois se situa na rota para a Itália. Certo também que depois da ocupação romana foi destruída pelos alamanos. Séculos depois, a cidade foi invadida por Berna e, posteriormente, por tropas francesas na virada do século 18 para o 19, quando se criou o contão do Léman. O primeiro governo do cantão de Vaud data de 1803, ano em que Lausanne virou capital cantonal. Em entrevista cedida aos jornalistas da RSI, a brasileira Lorette Cohen lembrou que Lausanne tinha aproximadamente 120 mil habitantes (n.r. hoje são 138 mil) e era capital de um "cantão essencialmente rural"; é uma cidade de feiras e comércio, sendo conhecido seu "Comptoir Suisse", feira nacional de agricultura e máquinas agrícolas, que abriu espaço a produtos industriais. Lausanne é uma cidade de colinas, à margem do lago Léman, com grande número de cafés, "onde as pessoas se encontram mais que em casa", disse Lorette, realçando ser uma falta de educação recusar o copo de vinho branco "oferecido em cada ocasião..." Do ponto de vista urbanístico, Lausanne estende-se ao longo do lago Léman, com bairros operários a oeste, um bairro "pequeno-burguês" (Prilly), grandes bancos e prédios no centro que é "um bairro chique de butiques, comércio e hotéis". A cidade medieval, "La Cité", fica em torno da catedral gótica. Os bairros mais elegantes são: Chailly, da burguesia; La Rosiaz e Pully (que já é outra comuna), "da grande burguesia lausanense". Em suma, Lausanne é uma cidade estratificada, mas todos os bairros "são bem cuidados". Lorette lembrou também que Lausanne tinha uma universidade "bastante importante" - em expansão, com pelo menos 50% de estudantes estrangeiros - e a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EFPL), "a segunda do país", depois de ETH, em Zurique, além de uma centena de institutos particulares de qualidades variáveis. Muitos líderes políticos africanos formaram-se em Lausanne, realçou. Por seu lado, Luís Siqueira, estudante gaúcho, declarou na época à RSI que a cidade era adequada para estudar: "pequena e fria, o que evita dispersão e incita ao estudo". Ele achou a adaptação complicada antes de entender a mentalidade suíça. Lorette Cohen lembrou que a cidade "era a capital judiciária do país" (ainda o é), sede do Supremo Tribunal Federal, em função da descentralização, "a base do sistema político suíço". Do ponto de vista econômico, Lausanne era também mais uma praça bancária que financeira e sediava a Câmara de Comércio Suíço-Brasileira, dirigida pelo banqueiro François Lugeon, cônsul honorário do Brasil, na época. Lausanne, uma cidade de tradições medievais, lembrou Lorette: "À noite, na torre catedral, p.ex., há um vigia para anunciar as horas. E os dias de mercado - legumes, flores, roupas. Quartas e sábado são sagrados. Outra faceta são as sociedades de estudantes: só para homens." Outra característica é ser aberta a refugiados políticos a quem o governo assiste. A imigrante brasileira ressaltou na entrevista que todas as pessoas que não eram cantão eram vistas como estrangeiras. Lorette destacou ainda a força do movimento ecológico que procurava impedir até a derrubada de árvores doentes e uma importante campanha para proteger as vinhas da região de Lavaux. "O amor pelos animais é igualmente acentuado, havendo até salões de beleza para cães."