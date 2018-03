Concursos de beleza ocorreram na Suíça desde a década de 1920, mas o concurso de Miss Suíça só começou em 1951. As candidatas devem ser cidadãs suíças residentes no país, ter entre 18 a 28 anos e pelo menos 168 cm de altura.

‘Rapunzel’ eleita Miss Suíça 12. Março 2018 - 12:00 A Suíça tem uma nova rainha da beleza - uma jovem de 19 anos que sonha com o título desde criança. Jastina Doreen Riederer recebeu a coroa de Miss Suíça no sábado à noite, vencendo dez outras candidatas entre 18 e 25 anos. Riederer, que é aprendiz de especialista em varejo, é de Spreitenbach, perto de Zurique. Seu apelido é "Rapunzel" por causa de suas longas tranças, que medem 88 centímetros de comprimento. Quando criança, ela era provocada por seus longos cabelos e sofria bullying de colegas na escola que colavam chicletes neles. Por isso, Riederer diz que gostaria de resolver o problema do bullying durante o ano como Miss Suíça. Ela também espera ser modelo, dizendo que adoraria um trabalho na Victoria's Secret. Miss Suíça Concursos de beleza ocorreram na Suíça desde a década de 1920, mas o concurso de Miss Suíça só começou em 1951. As candidatas devem ser cidadãs suíças residentes no país, ter entre 18 a 28 anos e pelo menos 168 cm de altura. Nos últimos anos, o concurso sofreu alguns contratempos significativos. Em 2011, a televisão pública suíça deixou de patrocinar o evento após números de audiência cada vez mais baixos. Em 2012 e 2016, o concurso teve que ser cancelado por falta de financiamento suficiente.